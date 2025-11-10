My Hero Academia Season 8: Wann und wo ihr Folge 7 (166) im Stream seht

Die letzte Staffel von „My Hero Academia“ hat begonnen. Wann und wo ihr die 7. Folge der Staffel 8 und alle weiteren Episoden als OV und auf Deutsch im Stream seht, lest ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann kommt Folge 7 (166) von „My Hero Academia“ Staffel 8?

Seit dem 4. Oktober 2025 läuft Staffel 8 in Japan und hierzulande im Simulcast bei Crunchyroll. Folge 7 (166) seht ihr ab Samstag, den 15. November, 10:30 Uhr in der OV im Stream.

Anzeige

Deutsche Synchro: Wann erscheint Folge 4 (163)?

Die deutsche Synchronfassung läuft wie gewohnt im Abstand von 3 Wochen. Folge 4 (163) mit GerDub wird somit ab Samstag, den 15. November, 20:00 Uhr im Stream verfügbar sein.

Die vorherigen Staffeln von „My Hero Academia“ sind in Deutschland immer zuerst bei Crunchyroll im Stream erschienen. Auch die neuen Folgen von Staffel 8 werden wieder simultan in Deutschland als OmU bei dem Anime-Streamingdienst verfügbar sein. Wo ihr „My Hero Academia“ sonst noch im Stream und TV seht, lest ihr hier:

Anzeige

Episodenliste – Staffel 8

Folge Titel Premiere OmU Premiere GerDub 1 (160) Toshinori Yagi: Rising Origin 4.10.2025 25.5.2025 2 (161) The End of An Era, And The Beginning 11.10.2025 1.11.2024 3 (162) Endgegner! 18.10.2025 8.11.2024 4 (163) Spezialität! Explosion! 25.5.2025 15.11.2025 5 (164) Der schlimmste Schurke in der Geschichte 1.11.2025 22.11.2025 6 (165) Brich ihn auf, Izuku Midoriya! 8.11.2025 29.11.2025 7 (166) Von Aizawa 15.11.2025 6.12.2025 8 (167) TBA 22.11.2025 13.12.2025 9 (168) TBA 29.11.2025 vsl. 20.12.2025 10 (169) TBA 6.12.2025 vsl. 27.12.2025 11 (170) TBA 13.12.2025 vsl. 3.1.2026

Anzeige

Season 8: Ankündigung der finalen Staffel

Direkt mit der letzten Folge von Staffel 7 wurde auch die finale Staffel 8 von „My Hero Academia“ für das Jahr 2025 offiziell angekündigt. Ein konkretes Datum gibt es zwar noch nicht, da zwischen der letzten Folge einer Season und der neuen Staffel in der Vergangenheit immer ungefähr ein Jahr vergangen ist, rechnen wir aktuell mit einem Release um Oktober 2025.

Anzeige

Neben dem kurzen Teaser-Trailer veröffentlichte das verantwortliche Animationsstudio „Bones“ zusätzlich ein erstes Visual auf dem offiziellen X-Account der Anime-Serie:

Willst du herausfinden, welcher Held der Klasse 1-A von MHA wärst? Mach den Test.

Anzeige

Fortsetzung im Manga und mehr MHA

Wenn ihr nach Staffel 7 nicht länger auf die finale Season warten wollt, könnt ihr auch im Manga weiterlesen. Die vergangene Staffel endete mit den Ereignissen aus Band 39. Die Fortsetzung der Geschichte lest ihr somit in Volume 40:

My Hero Academia 40 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 11:04 Uhr

Und falls ihr noch mehr Storys aus der Welt von „My Hero Academia“ braucht, solltet ihr euch auch mal die Spin-Off-Serie „My Hero Academia: Vigilantes“ anschauen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.