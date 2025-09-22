„My Hero Academia: Vigilantes“ Staffel 2: Release-Monat und alles Weitere

Nach dem Finale der ersten Staffel von „My Hero Academia: Vigilantes“ bleiben Handlungsstränge ungelöst. Viele Fans fragen sich daher, ob und wann die Geschichte rund um Koichi Haimawari, Kazuho Haneyama und Iwao Oguro fortgesetzt wird. Hier geben wir euch einen Überblick über den aktuellen Stand.

„MHA Vigilantes“ Staffel 2 bereits in Produktion

Viele Fans freuen sich, denn die zweite Staffel von „My Hero Academia: Vigilantes“ ist bereits offiziell bestätigt. Die Ankündigung erfolgte nach dem Staffelfinale der ersten Season. „MHA Vigilantes“ Staffel 2 befindet sich bereits in Produktion und soll im Januar 2026 starten.

Da „My Hero Academia“ Staffel 8 in diesem Jahr zu Ende geht und das Finale feiert, können Fans, die nicht genug vom MHA-Universum bekommen, also beruhigt sein. Im Jahr 2026 geht somit der Spin-Off weiter.

Zur Feier der Ankündigung gibt es auch einen ersten kurzen Teaser zur zweiten Staffel, den ihr euch hier anschauen könnt:

Die 13-teilige erste Staffel von „My Hero Academia: Vigilantes“ steht euch weiterhin auf Crunchyroll zur Verfügung. Dort könnt ihr sie mit deutscher Synchronisation und im Originalton mit Untertiteln ansehen. Die zweite Staffel „MHA Vigilantes“ wird ebenfalls auf Crunchyroll im Simulcast erscheinen.

Übernimmt Bones Film erneut die Produktion?

Bisher sind noch keine Details über die Mitwirkenden von „MHA Vigilantes“ Staffel 2 bekannt. Ihr könnt jedoch davon ausgehen, dass das Studio Bones Film, die übrigens auch den Anime „Gachiakuta“ produzieren, der zu unseren Highlights im Anime-Summer 2025 zählt, erneut die Produktion übernehmen wird.

Wenn ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr den Spin-Off-Manga auch hier in Deutschland lesen. Hierzulande verlegt Carlsen Manga alle Bände unter dem Namen „Vigilante: My Hero Academia Illegals“.