Nach 10 Jahren: YouTube führt eine nützliche Funktion ein, auf die viele schon lange warten

Bei YouTube Music taucht zum zehnten Geburtstag der Plattform ein neues Feature auf, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: eine Suchfunktion innerhalb von Playlists. Offenbar testet Google die Möglichkeit aber zunächst nur im kleinen Rahmen.

YouTube Music integriert Playlist-Suche

Wer bei YouTube Music bisher ein bestimmtes Lied in einer Wiedergabeliste finden wollte, musste sich durch alle Titel scrollen – egal ob die Playlist aus fünf oder fünfhundert Songs besteht. Jetzt gibt es aber Abhilfe. Erstmals ist nun die Funktion „In Playlist suchen“ aufgetaucht, wenn auch vorerst nur in der iOS-Version der App.

Die Playlist-Suche ist über das Drei-Punkte-Menü innerhalb einer beliebigen Wiedergabeliste erreichbar. Sie erlaubt das Durchsuchen nach Titeln oder Künstlern direkt im Kontext der jeweiligen Liste. Hilfreich ist das für alle, die umfangreiche Sammlungen pflegen oder eben einfach gezielt nach einzelnen Songs suchen wollen.

Nutzer berichten, dass die Playlist-Suche in Version 8.45.3 von YouTube Music auftaucht, allerdings nur in bestimten Regionen. Aktuell ist das Feature also nur Teil eines begrenzten Tests. Android-Nutzer haben bislang keinen Zugriff, auch in anderen iOS-Versionen der Musik-App fehlt die Funktion noch (Quelle: Android Authority).

YouTube Music: Selbstverständliche Funktion nach 10 Jahren

Dass eine so grundlegende Funktion erst jetzt auftaucht, dürfte bei vielen für Stirnrunzeln sorgen. Gerade bei einer Musikplattform mit Millionen von Titeln hätte eine solche Suchmöglichkeit eigentlich von Anfang an dazugehören müssen. Stattdessen mussten sich App-Nutzer bisher mit Workarounds oder Browser-Erweiterungen behelfen, um Playlists zu durchforsten.

Wann Google die Funktion offiziell an alle Nutzer von YouTube Music verteilt, ist noch offen. Auch wann sie für Android verfügbar sein wird, bleibt unklar. Sobald Google den Test ausweitet, kommen mehr Nutzer in den Genuss der selbstverständlichen Funktion.