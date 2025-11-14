Nach 2 Staffeln abgesetzt: Einer der besten Serien der letzten Jahre wird der Stecker gezogen

98 Prozent aller Reviews zu dieser Serie sind positiv.

Trotz herausragender Kritiken und viel Liebe aus der Serien-Community wird es von Poker Face keine dritte Staffel geben. Anbieter Peacock hat die Serie mit Natasha Lyonne offiziell abgesetzt. Trotzdem kämpft der Erfinder der Show bereits jetzt für ein Comeback.

Poker Face wird nach zwei Staffeln abgesetzt

Als die Serie Poker Face 2023 an den Start ging, waren Kritiker und Serienfans hin und weg. Schnell machte sich der Mix aus Drama, Krimi und Comedy-Elementen einen Namen als eine der besten Serien der Neuzeit. Verantwortlich dafür war Regisseur und Schöpfer Rian Johnson, der unter anderem auch für Netflix die Krimi-Filme Glass Onion und Wake Up Dead Man erschaffen hat.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur ersten Staffel von Poker Face ansehen:

Und anfangs standen die Zeichen für Poke Face auch gar nicht schlecht. Die erste Staffel hält einen beeindrucken Score von 98 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes und Streamingdienst Peacock bestellte schnell eine zweite Staffel. Damit endet die Geschichte von Charlie Cale, gespielt von Natasha Lyonne, aber auch bereits. Offenbar waren die Aufrufzahlen nicht mehr gut genug, um die Serie zu verlängern (Quelle: Deadline).

Hierzulande sind beide Staffeln übrigens über Sky beziehungsweise WOW abrufbar. Amazon Prime Video hat indessen nur die erste Staffel im Programm.

Mit der Absetzung der Show will sich Johnson aber nicht abfinden. Er befindet sich bereits in Verhandlungen mit anderen Streamingdiensten, um die Serie doch noch fortzusetzen. Die Sache hat allerdings einen ungewöhnlichen Haken: Anstatt Natasha Lyonne soll nun Schauspieler Peter Dinklage (Game of Thrones) die Rolle von Charlie Cale übernehmen. Wie das genau funktionieren soll, wird wohl erst im Fall einer Verlängerung erklärt.

Schade um die gute Serie Ich habe zwar nur die erste Staffel von Poker Face gesehen, war aber ebenfalls überzeugt. Die cleveren Dialoge, die interessante Geschichte und vor allem die quirlige Performance von Natasha Lyonne haben mich gut unterhalten. Ich würde Poker Face zwar nicht zu meinen Lieblingen zählen, aber die Serie hat ihren guten Ruf mehr als verdient. Insofern hoffe ich schon, dass Johnson mit seinem Vorhaben Erfolg haben wird und die Serie vielleicht irgendwo anders ein neues Streaming-Zuhause finden wird. Daniel Boldt

