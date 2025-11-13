Nach 20 Jahren: Disney bringt Kultfilm zurück – und gibt Fans, worauf sie ewig warten mussten

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Kinoerfolg von „Der Teufel trägt Prada“ erfüllt Disney endlich den Wunsch vieler Fans: Teil 2 ist offiziell in Produktion und der erste Teaser-Trailer ist bereits da. Auch das Original-Ensemble ist mit an Bord, inklusive Meryl Streep und Anne Hathaway. Wir fassen zusammen, was bisher bekannt ist.

Der erste Teaser-Trailer ist da: Meryl Streep & Anne Hathaway wieder vereint

Am 12. November 2025 veröffentlichte 20th Century Studios auf TikTok und YouTube den ersten Teaser zur Fortsetzung. Der Clip zeigt Miranda Priestly (Meryl Streep) und Andy Sachs (Anne Hathaway) bei einem angespannten Wiedersehen – inklusive gewohnt eiskaltem Blick. Auch Emily Blunt ist kurz zu sehen. Noch verrät der Teaser kaum Details zur Handlung, aber der Ton ist gesetzt: High Fashion, kalte Machtspiele – und ein mögliches Comeback in der Medienwelt.

Medienwandel bedroht Mirandas Imperium

Die Handlung der Fortsetzung ist von offizieller Seite noch nicht bestätigt worden, wie Entertainment Tonight jedoch berichtet, könnte die Geschichte der Fortsetzung sich um das Ende von Priestlys Karriere drehen. Ganz nach dem Motto „Print ist tot“ ist Streeps Rolle – die stark an Vogues Chef-Editorin Anna Wintour erinnert – damit beschäftigt, ihr Business zu retten.

Runway Magazine soll, in einer Welt, die zunehmend digital fungiert, kurz vor dem Aus stehen. Als Hilfe zieht sich der Kopf des Fashion-Magazins ihre ehemalige Assistentin Emily Charlton (Emily Blunt) zu Hilfe, die mittlerweile eine andere Karriere eingeschlagen hat. Allerdings ist diese Handlung von „Der Teufel trägt Prada 2“ nur eine von vielen möglichen Szenarien, die Finerman und McKenna verfolgen könnten. Was genau am Ende dabei entsteht, wird sich erst im Verlauf der Zeit zeigen.



Anne Hathaway hat aber bereits 2022 ein ähnliches Szenario prophezeit, nachdem sie über die Möglichkeit einer Fortsetzung gefragt wurde:

I just think that movie was in a different era. Now everything's gone so digital and that movie is centered around the concept of producing a physical thing and it’s just, it’s just very different, (Quelle: Deadline

Sie betont, dass „Der Teufel trägt Prada“ in einer anderen Zeit gedreht wurde, in der Magazine noch einen anderen Stellenwert hatten als in der heutigen Zeit, in der zunehmend alles digital wird. Und wer es noch nicht wusste: Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch, welches bereits eine Fortsetzung hat.

Offizieller Cast: Diese Stars sind wieder dabei

Auch was den Cast von „Der Teufel trägt Prada 2“ angeht, gibt es endlich Neuigkeiten. Meryl Streep als Miranda Priestly, Stanley Tucci als Nigel, Emily Blunt als Emily Charlton und Anne Hathaway als Andy Sachs kehren für das Sequel zurück. Neu dabei ist Kenneth Branagh, der in die Rolle von Mirandas Ehemann schlüpfen soll:

Meryl Streep als Miranda Priestly

als Miranda Priestly Anne Hathaway als Andy Sachs

als Andy Sachs Emily Blunt als Emily Charlton

als Emily Charlton Stanley Tucci als Nigel

als Nigel Kenneth Branagh als Mirandas Ehemann (neu im Cast)

Nicht alle Cast-Mitglieder haben jedoch an eine Fortsetzung geglaubt, haben sich aber äußerst begeistert über die Möglichkeit gezeigt. So zum Beispiel Anne Hathaway, die die Protagonistin des ersten Teils verkörperte:

We all love each other and if somebody could come up with a way to do it, I think we'd all be crazy not to. (Quelle: V Magazine

Auch Emily Blunt und Stanley Tucci befürworten ihre Chance in einer Fortsetzung dabei zu sein. Sollte „Der Teufel trägt Prada“ 2 ein Erfolg werden, könnte das auch einen weiteren Film für Blunt bedeuten. Lauren Weisberger, Autorin der Buchvorlage von „Der Teufel trägt Prada“ hat nicht nur einen zweiten Teil namens „Die Rache trägt Prada“ geschrieben, sondern auch einen Spin-Off für den Charakter Emily Charlton:

Kommt Teil 2 schon 2026?

Der US-Kinostart von „Der Teufel trägt Prada 2“ ist offiziell auf den 1. Mai 2026 datiert – das geht unter anderem aus der aktualisierten Instagram-Biografie von Hauptdarstellerin Anne Hathaway hervor. Ob der Film parallel international startet oder zunächst exklusiv in den USA anläuft, ist derzeit noch offen.

Wird Teil 2 dem Original gerecht?

„Der Teufel trägt Prada“ war 2006 nicht nur ein Kinoerfolg, sondern auch ein Kultfilm, der die Modewelt kritisch und unterhaltsam zugleich inszenierte. Die Herausforderung für Teil 2: den Zeitgeist von heute treffen, ohne das Charisma des Originals zu verlieren.

Auch hinter der Kamera setzt Disney auf Kontinuität: David Frankel, der bereits beim ersten Teil Regie führte, übernimmt erneut die Inszenierung. Das Drehbuch stammt wieder von Aline Brosh McKenna, die auch das Script zum Original verfasst hatte. Mit dem bewährten Kreativduo soll die Fortsetzung den Ton und Stil des Kultfilms beibehalten – mit einem zeitgemäßen Twist.