Nach 25 Jahren: „Der Schuh des Manitu“ bekommt endlich die Fortsetzung, auf die alle gewartet haben

Fast 25 Jahre nach dem Erfolg von „Der Schuh des Manitu“ läuft am 14. August 2025 die heiß ersehnte Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ in den deutschen Kinos an. Michael Bully Herbig bringt Abahachi, Ranger und Co. zurück auf die große Leinwand – und liefert damit ein echtes Kino-Highlight.

Kinostart: 14. August 2025

14. August 2025 Regie: Michael Bully Herbig

Michael Bully Herbig Genre: Western-Komödie

Western-Komödie Länge: ca. 108 Minuten

ca. 108 Minuten FSK: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Hauptdarsteller: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Sky du Mont

Was euch im zweiten Teil erwartet

Abahachi (Michael Bully Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) stürzen sich in ein neues Abenteuer mit skurrilen Figuren, Slapstick-Momenten und liebevoller Western-Parodie. Diesmal müssen sie ein sagenumwobenes Kanu bergen – und der Weg dorthin ist voller Hindernisse, Widersacher und jeder Menge Wortwitz.

Schaut euch hier den Trailer an:

Alte Bekannte & neue Gesichter im Cast

Neben Bully Herbig als Abahachi und Christian Tramitz als Ranger sind auch Rick Kavanian und Sky du Mont wieder mit dabei. Ergänzt wird der Cast durch neue Figuren, die frischen Wind in die Geschichte bringen. Der gesamte Cast sieht wie folgt aus:

Michael Herbig als Abahachi/Winnetouch/Grauer Star

Christian Tramitz als Ranger

Rick Kavanian als Dimitri/Der Deputy

Jasmin Schwiers als Mary

Jessica Schwarz als Der Boss

Friedrich Mücke als Der Scheriff

Daniel Zillmann als Little Rock

Tutty Tran als Bullet

Tobias van Dieken als Serge

Pit Bukowski als Dynamite

Sky du Mont als Santa Maria

Akeem van Flodrop als J.K.

Merlin Sandmeyer als Wolfgang

Sabrina Schieder

Vom Sketch zum Sequel

Was als Sketch in der „Bullyparade“ anfing, entwickelte sich wenig später zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Der erste Teil, „Der Schuh des Manitu“ (2001), zählt mit rund 12 Millionen Kinobesuchern zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Die Western-Parodie, ursprünglich als Sketch in der Bullyparade geboren, gewann mehrere Preise, darunter den Deutschen Filmpreis, und prägte die deutsche Comedy-Landschaft nachhaltig.

Michael Herbig war mit dem Film endgültig im Kino-Himmel angekommen, konnte unzählige Fans um sich scharen und sich den Filmstudios als Kassengarant präsentieren. Das brachte ihm den Vorteil, andere Herzensprojekte umsetzen zu können wie etwa „(T)Raumschiff Surprise“. Wer den Film noch nicht gesehen hat oder die Abenteuer von Abahachi und Ranger noch einmal erleben will, kann „Der Schuh des Manitu“ in der Extra-Large-Version im Stream bei Joyn sehen.