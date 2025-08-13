Nach 25 Jahren: „Der Schuh des Manitu“ bekommt endlich die Fortsetzung, auf die alle gewartet haben

Fast 25 Jahre nach dem Erfolg von „Der Schuh des Manitu“ läuft am 14. August 2025 die heiß ersehnte Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ in den deutschen Kinos an. Michael Bully Herbig bringt Abahachi, Ranger und Co. zurück auf die große Leinwand – und liefert damit ein echtes Kino-Highlight.
- Kinostart: 14. August 2025
- Regie: Michael Bully Herbig
- Genre: Western-Komödie
- Länge: ca. 108 Minuten
- FSK: ab 12 Jahren
- Hauptdarsteller: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Sky du Mont
Was euch im zweiten Teil erwartet
Abahachi (Michael Bully Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) stürzen sich in ein neues Abenteuer mit skurrilen Figuren, Slapstick-Momenten und liebevoller Western-Parodie. Diesmal müssen sie ein sagenumwobenes Kanu bergen – und der Weg dorthin ist voller Hindernisse, Widersacher und jeder Menge Wortwitz.
Schaut euch hier den Trailer an:
Alte Bekannte & neue Gesichter im Cast
Neben Bully Herbig als Abahachi und Christian Tramitz als Ranger sind auch Rick Kavanian und Sky du Mont wieder mit dabei. Ergänzt wird der Cast durch neue Figuren, die frischen Wind in die Geschichte bringen. Der gesamte Cast sieht wie folgt aus:
- Michael Herbig als Abahachi/Winnetouch/Grauer Star
- Christian Tramitz als Ranger
- Rick Kavanian als Dimitri/Der Deputy
- Jasmin Schwiers als Mary
- Jessica Schwarz als Der Boss
- Friedrich Mücke als Der Scheriff
- Daniel Zillmann als Little Rock
- Tutty Tran als Bullet
- Tobias van Dieken als Serge
- Pit Bukowski als Dynamite
- Sky du Mont als Santa Maria
- Akeem van Flodrop als J.K.
- Merlin Sandmeyer als Wolfgang
- Sabrina Schieder
Vom Sketch zum Sequel
Was als Sketch in der „Bullyparade“ anfing, entwickelte sich wenig später zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Der erste Teil, „Der Schuh des Manitu“ (2001), zählt mit rund 12 Millionen Kinobesuchern zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Die Western-Parodie, ursprünglich als Sketch in der Bullyparade geboren, gewann mehrere Preise, darunter den Deutschen Filmpreis, und prägte die deutsche Comedy-Landschaft nachhaltig.
Michael Herbig war mit dem Film endgültig im Kino-Himmel angekommen, konnte unzählige Fans um sich scharen und sich den Filmstudios als Kassengarant präsentieren. Das brachte ihm den Vorteil, andere Herzensprojekte umsetzen zu können wie etwa „(T)Raumschiff Surprise“. Wer den Film noch nicht gesehen hat oder die Abenteuer von Abahachi und Ranger noch einmal erleben will, kann „Der Schuh des Manitu“ in der Extra-Large-Version im Stream bei Joyn sehen.