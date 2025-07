Nach 3 Jahren Wow ist Schluss: Sorry, aber das ist mir keine 180 Euro im Jahr mehr wert

Sky passiert gerade das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Streaming-Anbieter Sky – und damit auch Wow – wird Ende 2025 wohl die Rechte an den meisten HBO-Produktionen verlieren. Und jetzt hat ausgerechnet RTL Deutschland Sky gekauft, was tatsächlich kein Scherz ist.

Anzeige

Für mich persönlich gibt es keinen größeren Müll im Fernsehen als jene Sendungen, für die RTL bekannt ist. Dementsprechend werde ich das Abo kündigen – und ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige.

Kein HBO mehr, aber dafür RTL-Sendungen? Ja – nein danke.

Wenn ich an RTL denke, dann fallen mir grandiose Fernsehperlen wie Bauer sucht Frau oder Mitten im Leben ein – Trash-TV der krassesten Art, deren Erinnerung mir immer wieder klarmacht, wie wenig ich das Fernsehen vermisse. Denn wie viele andere habe ich gar keinen Fernsehzugang mehr, sondern streame ausschließlich.

Wow habe ich vor etwa drei Jahren abonniert, um den Game-of-Thrones-Ableger House of Dragon sehen zu können. Immer konnte Wow mit großartigen HBO-Serien beeindrucken – der Sky-Kanal hat schon länger die Lizenz für diese Sendungen, doch 2026 wird damit wohl Schluss sein. Ab nächstem Jahr soll der hauseigene Streaming-Kanal Max (früher: HBO Max) nämlich nach Deutschland kommen: Wer HBO-Serien liebt, der sollte also direkt dort ein Abo abschließen.

Anzeige

Es kommt aber noch schlimmer: Weil Sky eines seiner größten Steckenpferde verliert, kommt es nicht überraschend, dass ein Strategiewechsel ansteht. Und der scheint nun mit der Übernahme von RTL Deutschland in den Startlöchern zu stehen (Quelle: Caschys Blog).

Max in Deutschland Wann kommt Max nach Deutschland? Max (früher HBO Max) ist der hauseigene Streaming-Sender von HBO und soll 2026 nach Deutschland kommen Wie viel soll Max kosten? Es ist noch nicht bekannt, wie viel Max in Deutschland kosten wird. Zum Vergleich: In den Niederlanden jedoch kann das günstigste Modell für 5,99 Euro im Monat abonniert werden.

RTL ist ein widerlicher Fernsehsender, den ich nicht unterstützen will

Geld scheffeln auf dem Rücken anderer Leute: So sind Reality-Serien wie Mitten im Leben richtig erfolgreich geworden. Mir persönlich ist da schon immer übel geworden. Ich will natürlich niemandem den ‘Spaß’ verderben, aber dass gerade der in meinen Augen schlimmste Fernsehsender im TV Sky aufkauft, ist für mich ein handfester Grund für die Kündigung. Ich bin mir außerdem sehr sicher, dass spätestens ab 2026 keine besonders wertvollen Serien oder Filme mehr auf Wow laufen werden – und genau dafür habe ich den Streaming-Anbieter ja abonniert.

Anzeige

Klar, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber RTL würde ich höchstens dann unterstützen, wenn sie eine komplette Kehrtwende hinlegen – und ich bin mir relativ sicher, dass so etwas nie passieren wird.