Nach 46 Jahren: Eine der heftigsten Geschichten von Stephen King kommt endlich als Film – und ich kann es nach dem Trailer kaum noch erwarten

Mit The Long Walk erscheint Ende des Jahres eine neue Stephen-King-Verfilmung in den Kinos, die es in sich hat. Das Konzept ist simpel, aber effektiv: Eine Gruppe junger Männer läuft und läuft. Wer anhält, stirbt. Ganz oben könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Erster Trailer zu The Long Walk erschienen

Wenn es um Stephen-King-Verfilmungen geht, werde ich sofort hellhörig. Der amerikanische Horror-Autor hat diverse Klassiker erschaffen, die auch als Film hervorragend funktionieren. Mit The Long Walk (Der Todesmarsch) erscheint Mitte September nun eine weitere Verfilmung, die King bereits 1979 schrieb.

Anzeige

In dem dystopischen Roman marschiert eine Gruppe junger Männer um ihr Leben. Es gibt keine Ziellinie, sondern nur einen Gewinner. Wer nicht mehr kann, wird an Ort und Stelle erschossen. Ein krasses Konzept, das mich aber direkt neugierig gemacht hat. Im ersten Trailer (siehe ganz oben) bekommen wir nun einen ersten Vorgeschmack auf die grausame Umsetzung der Vorlage.

Für mich steht jetzt schon fest: Neben dem Zombie-Streifen 28 Years Later könnte The Long Walk mein Horror-Highlight in diesem Jahr werden. Und mit diesem Gedanken stehe ich offenbar nicht alleine da, denn in den Kommentaren auf YouTube tummeln sich zahlreiche User, die schon seit einer Ewigkeit auf die Verfilmung gewartet haben. Besonders die Aufmachung des Trailers erhält dabei viel Lob. Immerhin startet dieser wie ein unschuldiger Roadtrip, der dann immer düsterer wird (Quelle: The Long Walk auf YouTube).

Anzeige

Übrigens: Wer genau hinschaut, der erspäht im Trailer auch eine echte Star-Wars-Legende. So mimt Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill den Major, der die jungen Männer motiviert weiterzulaufen.

Kings Horrorfilm steht seit 2017 an der Spitze

Ob The Long Walk auch das Zeug zum Kassen-Hit hat, wird sich dann im kommenden Herbst zeigen. Das Box-Office-Ergebnis von Es zu toppen, dürfte allerdings nahezu unmöglich sein. Das Remake von 2017 spielte seinerzeit über 700 Millionen US-Dollar ein und ist damit nicht nur die erfolgreichste King-Verfilmung, sondern auch der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.