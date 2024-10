Nach God of War: Nächster PlayStation-Hit pinkelt Steam-Spielern doppelt ans Bein

Immer mehr PlayStation-Spiele erscheinen auch auf Steam. Sony ist mit eurem Geld alleine aber nicht mehr zufrieden. Auch mit Horizon Zero Dawn Remastered setzt der PS5-Hersteller auf eine unbeliebte Taktik.

Sony zwingt Steam-Spielern PSN-Account auf – schon wieder

Sony spendiert Horizon Zero Dawn ein Remaster. Die gute Nachricht für PC-Spieler. Die aufgehübschte Version des PS4-Hits erscheint direkt am 31. Oktober auch auf Steam und im Epic Games Store.

Der PS5-Hersteller verlangt allerdings erneut einen PSN-Account, um Horizon Zero Dawn Remastered spielen zu dürfen. Ein Ärgernis für PC-Spieler ohne PlayStation-Konsole, die jetzt ein neues Konto erstellen müssen, das keinen wirklichen Zweck dient, außer dass Sony mit höheren PSN-Zahlen prahlen kann.

Ein Blick auf Steam verrät zudem, dass Sony auch die Horizon Zero Dawn Complete Edition aus dem Verkauf gezogen hat. Diese lässt sich jetzt nur noch zusammen mit dem Remaster-Upgrade kaufen. Beide Spiele zusammen kosten dann 49,99 Euro – der gleiche Preis wie die Complete Edition, wobei diese in Steam-Sales häufig wesentlich günstiger angeboten wurde (auf Steam ansehen).

Auf GOG könnt ihr das Original weiterhin kaufen:

Steam: Sony bleibt bei PSN-Pflicht stur

Der PSN-Zwang für PlayStation-Spiele auf dem PC ist das neue Normal. Auch God of War Ragnarök musste zum Release Kritik für die Account-Pflicht Kritik einstecken. Inzwischen wird das Spiel trotzdem größtenteils positiv bewertet.

Problematisch bleibt außerdem, dass Sony durch PSN-Pflicht den Verkauf in Ländern einschränkt, in denen das PlayStation-Network gar nicht angeboten wird. Durch das Steam-Bundle verschwindet Horizon Zero Dawn jetzt einfach komplett aus zahlreichen Ländern und Regionen.

Der PS5-Hersteller legt Horizon Zero Dawn Remastered direkt einige Steine in den Weg. Schon die Ankündigung konnte bei Spielern wenig Hype auslösen, da die Complete Edition in den Augen der Fans immer noch gut aussieht und sogar auf der PS5 spielbar ist. Wenig später hat Sony dann sogar den Preis des Originals im PS-Store verdoppelt, damit Spieler beim Kauf des 10-Euro-Upgrades nicht sparen können.

Schaut euch hier den Trailer für Horizon Zero Dawn Remastered an:

Horizon Zero Dawn Remastered: Ankündigungstrailer

