Nach Happy Gilmore 2: Netflix-Star Adam Sandler ist viel zu gut für alberne Komödien

Adam Sandler kennt man vor allem für schrillen Klamauk, dabei zeigen seine ernsten Filme, was der Schauspieler wirklich kann.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Schauspieler Adam Sandler ist von Netflix nicht mehr wegzudenken. Der Hollywoodstar und der Streamingdienst haben seit 2015 einen Deal, infolgedessen Filme wie Murder Mystery, Hubie Halloween oder Happy Gilmore 2 entstanden sind – letzterer führt aktuell auch wieder die Netflix-Charts an (auf Netflix ansehen). Und während die Filmwelt Sandler dank dieser Werke vor allem als sympathischen Klassenclown wahrnimmt, ärgert es mich ein klein wenig, dass der Mann sein Talent für die immer gleichen Possen verschwendet.

Diese Sandler-Filme verdienen mehr Beachtung

Um es direkt vorwegzunehmen: Für Sandlers Humor konnte ich mich noch nie wirklich begeistern. Komödien wie Little Nicky, Die Wutprobe, 50 erste Dates, Klick oder Kindsköpfe sind einfach nicht mein Fall. Sandler spielt in den meisten seiner Filme die immer gleiche Person und die Witze werden oft mit dem Holzhammer präsentiert. Aber nun gut – Humor ist ja bekanntermaßen extrem subjektiv. Und damit könnte die ganze Diskussion auch schon zu Ende sein.

Allerdings hat Sandler in den letzten 10 Jahren auch ein paar Mal bewiesen, dass er zu viel mehr in der Lage ist. In ernsten Filmen wie The Meyerowitz Stories, Der schwarze Diamant oder Hustle kommen seine schauspielerischen Qualitäten zum Vorschein und ganz ehrlich: Der Mann kann was!

Sandler kann richtig gut spielen, wenn er will

Insofern ärgert mich, dass er sein Potenzial vor allem für seichte Blödel-Komödien einsetzt und seine dramatische Seite nur selten Raum bekommt, um sich zu entfalten. Insofern soll dieser Kommentar aber auch keine Kritik an Sandler und seinen Entscheidungen darstellen, der Erfolg gibt ihm schließlich recht und er selbst scheint mit dieser Rolle auch zufrieden zu sein.

Trotzdem will ich die Chance nutzen und euch dazu ermutigen, auch den ernsteren Werken von Sandler eine Chance zu geben – viele dieser Filme stehen nämlich ebenfalls auf Netflix zur Verfügung. Fans seiner Komödien entdecken so vielleicht eine ganze neue Seite an dem Schauspieler und Sandler-Kritiker könnten am Ende positiv überrascht werden.