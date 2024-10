Nach Shooter-Desaster auf Steam: Skandal-Studio kloppt nächstes Spiel in die Tonne

Der Open-World-Shooter The Day Before ist als einer der spektakulärsten Steam-Flops aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingegangen. Nach einer kurzen Pause hat Entwickler Fntastic direkt das nächste Crowdfunding-Projekt gestartet – doch auch das Spiel Escape Factory wurde nun wegen zu geringer Unterstützung eingestampft. Den Trailer könnt ihr euch hier noch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Update vom 23. Oktober 2024: Nur einen Monat nachdem Studio Fntastic die Crowdfunding-Kampagne für Escape Room ins Leben gerufen hat, zieht der Entwickler jetzt die Reißleine. Zu gering sei die bisherige Unterstützung für das Projekt, das nach vier Wochen erst knapp 16 Prozent der angestrebten 20.000 US-Dollar erreicht hat. Der Entwickler hinter dem Steam-Desaster The Day Before will nun auf ein Horror-Spiel namens Items umschwenken. Ob dies jemals das Licht der Welt erblicken wird, darf nach den letzten beiden Versuchen des Studios durchaus bezweifelt werden. (Quelle: Twitter)

Originalmeldung vom 27. September 2024:

Nach The Day Before: Studio will neues Spiel finanzieren

Entwickler Fntastic hat sich mit dem Drama um The Day Before in den Köpfen vieler Spieler verewigt. Der Endzeit-Shooter war zwischenzeitlich das meistgewünschte Spiel auf Steam, nur um nach dem bodenlos enttäuschenden Release innerhalb weniger Tage komplett aus dem Verkehr gezogen zu werden.

Nun ist das Entwicklerstudio zurück: Auf Twitter bittet Fntastic die Community um eine zweite Chance und stellt gleichzeitig eine neue Kickstarter-Kampagne vor. Es arbeite an einem neuen Spiel namens Escape Factory.

Das neue Projekt unterscheidet sich zumindest auf den ersten Blick in so ziemlich jeder Hinsicht von dem berüchtigten The Day Before. Es ist ein physik-basiertes Multiplayer-Spiel, in dem ihr zusammen mit bis zu 8 Spielern versucht, aus eigenwilligen Weltraum-Fabriken zu fliehen. (Quelle: Kickstarter)

Das Spiel erinnert mit seinen spielbaren Charakteren und den schrägen Hindernis-Parcours entfernt an Fall Guys, allerdings müsst ihr hier im Koop-Modus zusammenarbeiten.

Auf Steam könnt ihr euch eine Demo herunterladen – und das Spiel auf eure Wunschliste setzen, was bei manchen möglicherweise alte Wunden aufreißen könnte.

