Nach Superman kommt Supergirl: Erstes Bild der Superheldin im Netz aufgetaucht

Der neue Superman-Film zeigt, worauf sich Filmfans im kommenden Jahr freuen können.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 10. Juli startet Superman offiziell im Kino. Schon jetzt machen aber diverse Bilder und Clips aus dem Film die Runde im Netz. Besonders interessant: Einige dieser Bilder zeigen auch zum ersten Mal Schauspielerin Milly Alcock in ihrer Rolle als Supergirl.

Anzeige

So sieht Milly Alcock als Supergirl aus

Schon im Vorfeld war klar, dass der neue Superman-Film von Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy) nicht nur den titelgebenden Helden, sondern auch viele andere Figuren aus dem DC-Universum enthält. Im zweiten Trailer sieht man unter anderem Hawk Girl, Green Lantern, Mister Terrific und Lex Luthor. Darüber hinaus gab es auch Gerüchte, dass Supergirl ebenfalls einen Auftritt im Film haben wird – immerhin wurde Milly Alcock am Set gesichtet.

Diese Annahme hat sich nun bestätigt. So sind in den sozialen Medien diverse von der Leinwand abfotografierte Bilder aufgetaucht, die die junge Superheldin in ihrem ikonischen Outfit zeigen:

Viele dieser Aufnahmen werden aber bereits gelöscht. Gut möglich also, dass auch unserer verlinkter Beitrag nicht mehr sichtbar ist, wenn ihr diesen Artikel hier lest. Wer Supergirl trotzdem sehen will, der muss auf X einfach nur nach den entsprechenden Begriffen suchen. Auf dieselbe Art verbreitete sich vor Kurzem auch der erste Trailer zu Nolans neuem Film The Odyssey.

Anzeige

So geht es nach Superman mit DC weiter

Supergirl soll bereits im nächsten Jahr ihren eigenen Film erhalten – der US-Release ist für den 26. Juni 2026 vorgesehen. Die Comic-Verfilmung stellt den zweiten Beitrag nach Superman im neuen DC-Filmuniversum dar, welches unter der Tagline Chapter One: Gods and Monsters läuft. Die Veröffentlichungspolitik ist hier vergleichbar mit den Marvel-Phasen des MCUs.

Im Herbst 2026 erscheint dann mit Clayface der dritte Film. Der Horrorfilm ist dem gleichnamigen Batman-Bösewicht gewidmet, den Comic-Fans vor allem schlammiges Monster kennen, das seine Gestalt beliebig verändern kann.