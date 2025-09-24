Nach „The Summer I Turned Pretty“: Diese 6 Serien liefern euch Nachschub an Drama und Romantik

„The Summer I Turned Pretty“ ist gerade in aller Munde.© IMAGO / Everett collection / Bildbearbeitung GIGA 1 / 7

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Falls ihr gerade erst eure Tränen getrocknet habt und gedanklich noch bei Belly, Jeremiah, Conrad und den anderen verweilt, wollen wir euch ein wenig Trost geben. Die beliebte Sommerromanze „Der Sommer, als ich schön wurde“ hat mit der dritten Staffel ihren Abschluss gefunden.

Jenseits von Bellys Welt gibt es Serien, die euch das Kribbeln einer frischen Verliebtheit zurückbringen können. Schaut euch jetzt unsere Empfehlungen als Alternativen zu „Der Sommer, als ich schön wurde“ an.