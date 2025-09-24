Nach „The Summer I Turned Pretty“: Diese 6 Serien liefern euch Nachschub an Drama und Romantik

Falls ihr gerade erst eure Tränen getrocknet habt und gedanklich noch bei Belly, Jeremiah, Conrad und den anderen verweilt, wollen wir euch ein wenig Trost geben. Die beliebte Sommerromanze „Der Sommer, als ich schön wurde“ hat mit der dritten Staffel ihren Abschluss gefunden.
Jenseits von Bellys Welt gibt es Serien, die euch das Kribbeln einer frischen Verliebtheit zurückbringen können. Schaut euch jetzt unsere Empfehlungen als Alternativen zu „Der Sommer, als ich schön wurde“ an.
„Bridgerton“
„Bridgerton“ ist eine von Shonda Rhimes produzierte Netflix-Serie, die noch nicht zu Ende erzählt ist – Staffel vier steht bereits in den Startlöchern. Als Grundlage dient die beliebte Buchreihe von Julia Quinn (bei Amazon ansehen). Ihr begleitet die Bridgerton-Geschwister, die in Londons High Society nach der großen Liebe und passenden Lebenspartnern suchen. Alles wirkt hier etwas edler, prachtvoller, opulenter und dramatischer. Genau dieser Mix macht den besonderen Charme aus.
Das historische Drama im Seifenoper-Stil voller Romantik, Leidenschaft und royaler Intrigen ist perfekt für euch, wenn ihr Lust habt, mitzufiebern und euch in eine prachtvolle Welt entführen zu lassen. Hier bei Netflix ansehen.
„Heartstopper“
Gefühle pur bekommt ihr auch mit der Coming-of-Age-Produktion „Heartstopper“ auf Netflix. Die Serie basiert auf den Graphic Novels von Alice Oseman und erzählt die Geschichte von Nick und Charlie (bei Amazon ansehen), zwei Jungen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten: Nick ist beliebt und selbstbewusst, Charlie eher sanft und still. Aus ihrer Begegnung entsteht schnell eine besondere Beziehung, die sich zu einer Liebesgeschichte entwickelt und auch beim erneuten Anschauen tief berührt.
Wenn ihr nach einer authentischen Erzählung aus der LGBTQIA+-Community sucht, die zugleich warm, liebevoll und mit einem Schuss Humor daherkommt, solltet ihr „Heartstopper“ unbedingt auf eure Watchlist setzen. Ihr findet die Serie im Abo bei Netflix.
„Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte“
Das Prequel zur Hauptserie „Bridgerton“ widmet sich der Liebesgeschichte der jungen Charlotte. Ihr erstes Treffen mit König George und die tiefe Zuneigung, die aus einer zunächst arrangierten Ehe entsteht, fesseln bereits von der ersten Szene an. Hier erwarten euch nicht nur aufwendig gestaltete Kostüme, sondern auch jede Menge Frauenpower und pointierte Dialoge. Erzählt wird ein eindrucksvolles Porträt einer Frau, die ihren Platz in einer von Männern dominierten Gesellschaft finden und behaupten kann.
Wenn ihr Lust auf bewegendes Drama, prachtvolle Bilder und eine intensive Liebesgeschichte mit garantiertem Taschentuchmoment habt, ist „Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ ein Muss für euch. Ihr findet die Serie bei Netflix.
„Ich und die Walter Boys“
Mit „Ich und die Walter Boys“ taucht ihr mitten ins Leben und die Liebesgeschichte von Jackie ein, die sich plötzlich in einem aufgewühlten Liebesdreieck wiederfindet. Nachdem sie den tragischen Verlust ihrer Schwester und Eltern verkraften muss, zieht sie aufs Land zu einer alten Freundin ihrer Mutter. Doch kaum hat sie begonnen, sich in dem neuen Umfeld zurechtzufinden, gerät ihr Herz in Aufruhr. Gleich zwei der „Walter Boys“ bringen ihre Gefühle ordentlich ins Schleudern. Chaos ist vorprogrammiert.
Wenn ihr eine Serie sucht, die der Stimmung von „Der Sommer, als ich schön wurde“ sehr nahekommt, euch aber trotzdem eine komplett frische Geschichte bietet, dann ist dies der perfekte Kandidat für einen ausgedehnten Binge-Marathon. Auch diese Serie findet ihr bei Netflix.
„Outer Banks“
Jede Menge Abenteuer warten in „Outer Banks“ auf euch. Begleitet eine liebenswerte, aber herrlich chaotische Clique auf ihrem Roadtrip. Die Pogues stammen aus einfachen Verhältnissen und geraten immer wieder in Konflikt mit den wohlhabenden Kooks. Die Spannung steigt, als einer aus der Pogue-Truppe Hinweise zum mysteriösen Verschwinden seines Vaters findet. Plötzlich stehen Loyalität und Freundschaft auf der Probe. Mitten im ganzen Aufruhr entwickelt sich eine romantische Liebesgeschichte, die für Herzklopfen sorgt.
Wenn ihr Lust habt, euch in eine Serie zu stürzen, die Drama, Action und Romantik gekonnt verbindet, bietet sich dieser Herbst ideal für einen ausgedehnten Binge-Marathon an. Die Serie findet ihr bei Netflix.
„XO Kitty“
Falls ihr „To All the Boys I’ve Loved Before“ mochtet, dürft ihr euch diese Serie nicht entgehen lassen. Kitty, die kleine Schwester von Lara Jean, ist bereit, ihr Herz zu öffnen. Sie zieht nach Korea, muss sich an einer neuen Schule zurechtfinden und beginnt, ihre eigene Sexualität zu hinterfragen. Auf Kitty warten aufregende, aber auch chaotische Zeiten: frische Gefühle, Missverständnisse und jede Menge Turbulenzen treiben sie immer wieder an ihre Grenzen. Warum nur gibt es keinen Leitfaden fürs Erwachsenwerden?
Wenn ihr Lust auf eine unterhaltsame Coming-of-Age-Geschichte mit warmem Herz, einem Funken Drama und einer Portion Fernweh habt, steht diese Serie ganz oben auf eurer Watchlist. Ihr könnt die Serie im Abo bei Netflix streamen.