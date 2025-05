Nach Thunderbolts: Marvels neuer Masterplan trifft Kunden von Disney+ hart

Marvel plant einen krassen Kurswechsel: Demnach sollen in Zukunft weniger Serien für Disney+ erscheinen. Dafür soll der Fokus wieder mehr auf Qualität, anstatt auf Quantität liegen. In diesem Zusammenhang plant man laut einem Bericht vom Wall Street Journal Filme und Serien inhaltlich wieder zu trennen, damit die Marke für neue Fans zugänglicher wird.

Das MCU ist zu groß für neue Fans geworden

Wer heute ins Marvel Cinematic Universe einsteigen will, der hat eine Mammutaufgabe vor sich. Mehr als 30 Filme und zahlreiche Serien erwarten den willigen Konsumenten – und alles hängt irgendwie zusammen. Das ist zu einem Problem geworden, dem sich auch die Köpfe bei Marvel bewusst sind.

Kevin Feige hat Berichten zufolge seinen Marvel-Kollegen gesagt, dass sich das Anschauen jedes neuen MCU-Projekts mittlerweile mehr wie Hausaufgaben als wie Unterhaltung anfühlt. Mitarbeiter sprechen regelmäßig über „Marvel-Müdigkeit“ und machen sich Sorgen, dass sie einen „Club ohne neue Fans“ geschaffen haben – wo neue Zuschauer keine Ahnung haben, was vor sich geht. (Quelle: Cultur Crave auf X

Laut einem Bericht vom Wall Street Journal ist daher ein Kurswechsel beim MCU vorgesehen. Die neue Agenda: Weniger Projekte, mehr Fokus auf Qualität und ein leichterer Einstieg in das fiktive Universum. Gerade neue Fans fühlen sich durch die schiere Anzahl an Content inzwischen überfordert, weshalb in Zukunft Projekte entstehen sollen, die losgelöst vom großen Plot der Filme sind.

Aktuell ist es nämlich so, dass fast jede Serie auch auf die Filme einzahlt. Für die Vorkommnisse in Captain America: Brave New World ist die Streaming-Serie The Falcon and the Winter Soldier wichtig. Gleiches gilt für den neuesten Marvel-Film Thunderbolts, der seit dem 01. Mai in den deutschen Kinos läuft.

In Zukunft weniger Marvel-Content auf Disney+

Solche inhaltlichen Verzahnungen soll es in Zukunft weniger oder gar nicht mehr geben. Das bedeutet aber auch, dass insgesamt weniger Marvel-Content für Disney+ erscheint. Geplant sind demnach ein bis zwei neue Projekte pro Jahr und nicht wie aktuell drei Serien und zwei bis drei Filme pro Jahr.

Die ersten Auswirkungen wird es aber aller Voraussicht nach erst nach Avengers: Secret Wars geben, der für 2027 vorgesehen ist. Im Anschluss startet Phase 7, die sich vor allem um die X-Men drehen soll.

