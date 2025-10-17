Nachschub für Fans von „Maxton Hall“: Diese 6 Serien werden euch genauso fesseln

Hat euch „Maxton Hall“ in den Bann gezogen (bei Prime Video ansehen)? Dann seid ihr hier richtig, wenn ihr nach weiteren Serien sucht, die euch in Welten voller Geheimnisse, Intrigen und intensiver Liebesgeschichten entführen.
Wir stellen sechs Serien vor, die perfekt für euer nächstes Binge-Wochenende sind. Spannende Handlungen, dramatische Wendungen und emotionale Höhepunkte vorprogrammiert.
„Élite“
In der Serie „Élite“ stoßen drei Stipendiaten an einer exklusiven spanischen Privatschule auf eine Welt voller Luxus, Einfluss und verborgener Wahrheiten. Hier prallen verschiedene gesellschaftliche Hintergründe aufeinander – ein Zusammentreffen, das dramatische Spannungen und leidenschaftliche Beziehungen entfacht.
„Young Royals“
In „Young Royals“ hat Prinz Wilhelm im Internatsleben mit den strengen Erwartungen seiner königlichen Familie und dem Druck seiner Herkunft zu kämpfen – während er gleichzeitig versucht, seine Gefühle für einen Mitschüler vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wie in „Maxton Hall“ stehen hier gesellschaftliche Normen im Widerspruch zu tiefen persönlichen Wünschen, was zu intensiven und bewegenden Konflikten führt.
„XO, Kitty“
In „XO, Kitty“ entscheidet sich die lebensfrohe Teenagerin Kitty eine Schule in Seoul zu besuchen. Dort möchte sie nicht nur ihrer ersten großen Liebe näherkommen, sondern auch mehr über sich selbst erfahren. Wie in „Maxton Hall“ führen neue Erlebnisse, kulturelle Unterschiede und aufwühlende Emotionen zu spannenden Momenten und intensiven Konflikten.
„The Summer I Turned Pretty“
Zwischen dem Ende der Kindheit und dem Beginn des Erwachsenwerdens entdeckt Belly in „The Summer I Turned Pretty“ ihre Gefühle. Dabei findet sie sich in einem komplizierten Liebesdreieck mit zwei Brüdern wieder. Wie in „Maxton Hall“ stehen auch hier starke Emotionen, verflochtene Beziehungen und die Suche nach der eigenen Identität im Mittelpunkt.
„O.C., California“
In „O.C., California“ zieht der junge Ryan aus einfachen Verhältnissen in eine wohlhabende Küstengemeinde. Dort muss er lernen, sich in einer Umgebung voller Luxus, Machtspiele und spannungsgeladener Konflikte zurechtzufinden. Wie in „Maxton Hall“ prägen soziale Gegensätze, enge Freundschaften und romantische Verwicklungen die Handlung.
„Normal People“
In „Normal People“ entfaltet sich eine vielschichtige Beziehung zwischen Marianne und Connell, die sich von ihrer Zeit an der Schule bis ins Erwachsenenleben erstreckt. Geprägt wird ihre Geschichte von inniger Liebe, schmerzhaften Missverständnissen und spürbaren sozialen Unterschieden. Wie in „Maxton Hall“ stehen auch hier tiefgehende Emotionen, Klassenkontraste und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben im Vordergrund.