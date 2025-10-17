Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Nachschub für Fans von „Maxton Hall“: Diese 6 Serien werden euch genauso fesseln

Gisela Fleischmann
Ruby und James aus „Maxton Hall“
Eine stürmische Zeit steht Ruby und James in „Maxton Hall" Staffel 2 bevor.
Hat euch „Maxton Hall“ in den Bann gezogen (bei Prime Video ansehen)? Dann seid ihr hier richtig, wenn ihr nach weiteren Serien sucht, die euch in Welten voller Geheimnisse, Intrigen und intensiver Liebesgeschichten entführen.

Wir stellen sechs Serien vor, die perfekt für euer nächstes Binge-Wochenende sind. Spannende Handlungen, dramatische Wendungen und emotionale Höhepunkte vorprogrammiert.

„Élite“

In der Serie „Élite“ stoßen drei Stipendiaten an einer exklusiven spanischen Privatschule auf eine Welt voller Luxus, Einfluss und verborgener Wahrheiten. Hier prallen verschiedene gesellschaftliche Hintergründe aufeinander – ein Zusammentreffen, das dramatische Spannungen und leidenschaftliche Beziehungen entfacht.

Élite

„Élite“ im Stream

Streaming-Start: 05.10.2018
Genre: Drama, Krimi, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

„Young Royals“

In „Young Royals“ hat Prinz Wilhelm im Internatsleben mit den strengen Erwartungen seiner königlichen Familie und dem Druck seiner Herkunft zu kämpfen – während er gleichzeitig versucht, seine Gefühle für einen Mitschüler vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wie in „Maxton Hall“ stehen hier gesellschaftliche Normen im Widerspruch zu tiefen persönlichen Wünschen, was zu intensiven und bewegenden Konflikten führt.

Young Royals

„Young Royals“ im Stream

Streaming-Start: 01.07.2021
Genre: Drama
FSK: Ab 12 Jahren

„XO, Kitty“

In „XO, Kitty“ entscheidet sich die lebensfrohe Teenagerin Kitty eine Schule in Seoul zu besuchen. Dort möchte sie nicht nur ihrer ersten großen Liebe näherkommen, sondern auch mehr über sich selbst erfahren. Wie in „Maxton Hall“ führen neue Erlebnisse, kulturelle Unterschiede und aufwühlende Emotionen zu spannenden Momenten und intensiven Konflikten.

XO, Kitty

„XO, Kitty“ im Stream

Streaming-Start: 18.05.2023
Genre: Drama, Komödie
FSK: Ab 12 Jahren

„The Summer I Turned Pretty“

Zwischen dem Ende der Kindheit und dem Beginn des Erwachsenwerdens entdeckt Belly in „The Summer I Turned Pretty“ ihre Gefühle. Dabei findet sie sich in einem komplizierten Liebesdreieck mit zwei Brüdern wieder. Wie in „Maxton Hall“ stehen auch hier starke Emotionen, verflochtene Beziehungen und die Suche nach der eigenen Identität im Mittelpunkt.

The Summer I Turned Pretty

„The Summer I Turned Pretty“ im Stream

Streaming-Start: 16.06.2022
Genre: Drama
FSK: Ab 16 Jahren

„O.C., California“

O.C., California - Intro
In „O.C., California“ zieht der junge Ryan aus einfachen Verhältnissen in eine wohlhabende Küstengemeinde. Dort muss er lernen, sich in einer Umgebung voller Luxus, Machtspiele und spannungsgeladener Konflikte zurechtzufinden. Wie in „Maxton Hall“ prägen soziale Gegensätze, enge Freundschaften und romantische Verwicklungen die Handlung.

O.C., California

„O.C., California“ im Stream

Streaming-Start: 05.08.2003
Genre: Drama
FSK: Ab 12 Jahren

„Normal People“

In „Normal People“ entfaltet sich eine vielschichtige Beziehung zwischen Marianne und Connell, die sich von ihrer Zeit an der Schule bis ins Erwachsenenleben erstreckt. Geprägt wird ihre Geschichte von inniger Liebe, schmerzhaften Missverständnissen und spürbaren sozialen Unterschieden. Wie in „Maxton Hall“ stehen auch hier tiefgehende Emotionen, Klassenkontraste und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben im Vordergrund.

Normal People

„Normal People“ im Stream

Streaming-Start: 26.04.2020
Genre: Drama
FSK: Ab 16 Jahren
