Nachschub für Fans von „Maxton Hall“: Diese 6 Serien werden euch genauso fesseln

Eine stürmische Zeit steht Ruby und James in „Maxton Hall" Staffel 2 bevor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Hat euch „Maxton Hall“ in den Bann gezogen (bei Prime Video ansehen)? Dann seid ihr hier richtig, wenn ihr nach weiteren Serien sucht, die euch in Welten voller Geheimnisse, Intrigen und intensiver Liebesgeschichten entführen.

Wir stellen sechs Serien vor, die perfekt für euer nächstes Binge-Wochenende sind. Spannende Handlungen, dramatische Wendungen und emotionale Höhepunkte vorprogrammiert.