„NALU“ aus „Die Höhle der Löwen“: Hier könnt ihr die zuckerfreien Gummibärchen kaufen

„Die Höhle der Löwen“ ist zurück und die Investoren tauchen rasant ins Abenteuer ein – insbesondere bei „NALU“, den zuckerfreien Gummibärchen eines Gründer-Paares, das gleich zu Beginn Begeisterung entfachte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

NALU soll Naschen ohne schlechtes Gewissen möglich machen

Die Show steigt in die nächste Runde ein: Seit Kurzem läuft die 18. Staffel auf RTL+ und jeden Montag zur Primetime auf VOX. In der aktuellen Folge reiht sich ein Gründer-Paar in die Löwenrunde ein und sorgt mit einer frischen, innovativen Idee dafür, den Gummibärchen-Markt neu aufzumischen.

„Die Höhle der Löwen“ im Stream Streaming-Start: 11.12.2024

Genre: TV Sendung

12 Staffeln

Die NALU-Gummibärchen sollen Spaß machen und Naschen ohne schlechtes Gewissen ermöglichen. Die Gründerinnen Lisa Bella Ippolito (23) und Max Schön (34) – privat ein Paar – haben aus ihrer Leidenschaft für Fruchtgummis eine gesunde Alternative zu den üblichen, stark zuckerhaltigen Produkten entwickelt. Das Ergebnis: Fruchtgummis ohne Zucker und Zuckerersatzstoffe, die ausschließlich durch Ballaststoffe aus Chicorée-Wurzel und Mais gesüßt werden. Zusätzlich sorgt das enthaltene Gemüse für eine natürliche, bunte Färbung. Heraus kommen fruchtig-leckere Gummitiere mit nur 100 Kalorien und dem Nutri-Score A.

Anzeige

Im Video wird euch die elektrische Zahnbürste von Happybrush vorgestellt.

Wo ihr NALU kaufen könnt

Die NALU-Gummibärchen könnt ihr bequem direkt auf der unternehmenseigenen Website ordern oder bei Amazon erwerben. Dort gibt es die gesunde Alternative zu herkömmlichen Gummitieren in der praktischen Probierbox als Bundle. Aktuell sind die zuckerfreien Süßigkeiten in zwei Varianten erhältlich: kleine Schildkröten mit Pfirsichgeschmack und Rote-Beeren-Fische. Weitere Sorten sind bereits in Planung.

Anzeige

Bekommt das Gründer-Paar in der Löwenhöhle einen Deal?

Um mit der gesunden Alternative zu herkömmlichen Gummibärchen auf dem Markt Fuß fassen zu können, sucht das Gründer-Paar ein Investment von 100.000 Euro und tritt dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile ab. Bei den Löwinnen und Löwen, besonders der Gast-Löwin Lena Gercke, stoßen die zuckerfreien Fruchtgummis auf positive Resonanz. Wird die erfolgreiche Unternehmerin in das Start-up investieren? Das erfahrt ihr im RTL-Stream oder am kommenden Montag bei VOX.