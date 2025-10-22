NBA 2026 live in Deutschland: So kommt man an Tickets – Fans müssen jetzt schon handeln

Fans von US-Sportarten dürfen sich freuen: Nicht nur die NFL wird in Deutschland ein offizielles Saison-Spiel austragen, auch ein reguläres Spiel der Basketball-Liga NBA wird hierzulande stattfinden. Im kommenden Jahr spielen Orlando Magic und Memphis Grizzlies in Berlin. Jetzt steht fest, ab wann es Tickets geben wird.

Start-Termin für den Ticket-Vorverkauf ist Dienstag, 11. November, 12:00 Uhr. Es wird eine Verlosung geben, für die man sich jetzt schon anmelden muss. Das geht hier. Die Registrierung muss bis zum 5. November erfolgen. Dabei wird eine „NBA-ID“ erstellt, für die man eine E-Mail-Adresse und sein Geburtsdatum hinterlegen muss.

NBA kommt 2026 live nach Deutschland

Wie schon das Spiel der „NFL Europe“-Serie im November wird auch das NBA-Spiel in Berlin ausgetragen. Austragungsort ist die „Uber Arena“ in der Hauptstadt. Auf der Event-Seite im Webangebot der Halle werden Fans lediglich aufgefordert, sich für den Vorverkauf anzumelden. Auf der offiziellen NBA-Webseite kann man sich zudem für ein Gewinnspiel für die Tickets anmelden.

„Aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage findet der allgemeine Ticketverkauf über eine Verlosung statt. Du musst registriert sein, um Tickets erwerben zu können.“ Ticket-Information auf der Webseite der Uber-Arena

Wer etwas tiefer in die Tasche greifen will, kann sich zudem ein „NBA Experience Package“ gönnen. So ein Package umfasst neben den Tickets für das Spiel noch einige Extras wie Treffen mit den NBA-Spielern, Abendessen und mehr. Hier kann man sich in die Warteliste eintragen.

Ausgetragen wird das NBA-Spiel am Donnerstag, 15. Januar 2026 um 20:00 Uhr. Es wird das erste reguläre Saisonspiel der besten Basketball-Liga der Welt in Deutschland sein. Die NBA-Fans dürfen sich unter anderem auf die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner im Dress von Orlando Magic freuen. Berliner Basketball-Anhängern sind beide noch als ehemalige Akteure von Alba Berlin bekannt. Mit Tristan da Silva hat das Team aus Orlando einen weiteren deutschen Spieler im Kader.

NBA in Berlin: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies

Bereits Anfang des Jahres gab es erste Gerüchte über einen NBA-Auftritt in Deutschland. Das Spiel zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies Anfang 2026 wird nicht der einzige NBA-Auftritt hierzulande bleiben. Es soll eine mehrjährige Partnerschaft geschlossen worden sein, die weitere Spiele vorsieht. 2028 soll demnach das nächste NBA-Spiel in Berlin stattfinden.

Orlando Magic und die NBA zu einem regulären Saisonspiel in unsere Heimatstadt Berlin zu holen, bedeutet uns alles. Wir sind hier aufgewachsen und haben von Momenten wie diesem geträumt. Es ist eine große Ehre, Berlin und Deutschland zu vertreten und zu zeigen, wie sehr Stadt und Land Basketball lieben. Wir hoffen, dass wir Kinder genauso inspirieren können, wie wir selbst inspiriert wurden, als wir Spiele aus der Ferne verfolgt haben. Franz und Moritz Wagner über das anstehende NBA-Spiel in Berlin

Berlin bleibt nicht der einzige Europa-Stopp der Basketball-Liga. Zwei Tage nach dem Deutschland-Termin treffen beide Teams noch einmal im „The O2“ in London aufeinander. 2027 werden reguläre Saisonspiele in Manchester und Paris stattfinden. Die Begegnung wird das 14. Spiel eines NBA-Teams auf deutschem Boden sein, wobei es sich um das erste offizielle Saisonspiel handeln wird.