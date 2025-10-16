NBA-Fieber bei Amazon: So streamt ihr LeBron, Wembanyama & Co. jetzt live in Deutschland

Mit dem NBA League Pass könnt ihr ausnahmslos auch in Deutschland alle Spiele der aktuellen NBA-Saison live und auf Abruf in HD auf vielen unterschiedlichen Geräten sehen. Ab der anstehenden Spielzeit können zudem Amazon-Prime-Kunden einzelne Saisonspiele ohne Zusatzkosten online streamen.

NBA-Spiele bei Amazon ansehen

Auch wenn die Spiele der NBA es seit Jahren nicht mehr ins Free-TV schaffen, gibt es dennoch die Möglichkeit alle Spiele der nordamerikanischen Liga anzusehen. Das umfasst nicht nur die reguläre Saison mit den 82 Spielen der 30 Teams, sondern auch das Play-in-Tournament, sowie Playoffs mitsamt Finals und das All-Star-Game. Ihr könnt den „NBA League Pass“ für eine ganze Season oder monatlich buchen.

NBA bei Prime Video

Prime Video Deutschland erweitert das NBA-Angebot auf 86 reguläre Saisonspiele .

. 29 davon laufen zur deutschen Primetime (sonntags 19 Uhr MEZ).

laufen (sonntags 19 Uhr MEZ). Start der NBA-Saison: 21. Oktober 2025 mit Spielen Boston Celtics vs. New York Knicks und Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers.

21. Oktober 2025 mit Spielen Boston Celtics vs. New York Knicks und Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers. Prime Video zeigt die NBA-Spiele in Berlin (15. Januar 2026) und London (18. Januar 2026) , u. a. mit den Orlando Magic und dem deutschen Brüderduo Franz & Moritz Wagner .

und , u. a. mit den Orlando Magic und dem deutschen Brüderduo . SoFi Play-In-Turnier , ein Drittel der Playoff-Spiele der ersten beiden Runden und eine Conference-Finals-Serie .

, ein Drittel der und . NBA-Finals 2026 komplett exklusiv.

komplett exklusiv. NBA League Pass ist als Add-on über Prime Video verfügbar und bietet Zugang zu allen weiteren Spielen der Saison. Bei Amazon ansehen.

ist als verfügbar und bietet Zugang zu allen weiteren Spielen der Saison. Bei Amazon ansehen. Top-Stars in Primetime-Spielen: Victor Wembanyama, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo.

Victor Wembanyama, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo. Preis: In der Prime-Mitgliedschaft enthalten (8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr), Prime jetzt kostenlos testen.

In der Prime-Mitgliedschaft enthalten (8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr), Prime jetzt kostenlos testen. Erste Saison mit NBA bei Prime Video Deutschland – Basketballfans erhalten erstmals direkten Zugriff auf umfangreiche NBA-Inhalte ohne Zusatzkosten.

Ab der Saison 2025/26 gibt es NBA-Spiele im Video-Programm von Amazon. Prime-Kunden können 86 Übertragungen der Regular-Season sowie die kompletten NBA-Finals verfolgen. Zudem werden die Europa-Spiele in Berlin und London im Januar für Amazon-Mitglieder übertragen. Der League-Pass mit allen Spielen kann als Add-on gebucht werden. Der Startschuss für die Übertragungen ist in der Nacht von Freitag, 24. Oktober auf Samstag, 25. Oktober, um 01:30 Uhr nachts mit dem Spiel zwischen den New York Knicks und Boston Celtics. Direkt danach geht es um 4:00 Uhr weiter mit Minnesota Timberwolves gegen Los Angeles Lakers.

NBA League Pass: Pakete und Kosten

Abseits von Prime-Video gibt es den NBA-League-Pass. Wenn ihr den League Pass der NBA gerne kaufen wollt, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Optionen zu unterschiedlichen Preisen. Der League-Pass mit dem Zugang zur ganzen Saison ist ab 139,99 Euro verfügbar. Wer monatlich kündigen möchte, bezahlt 19,99 Euro pro Monat. Daneben gibt es die „Premium“-Variante für 27,99 Euro pro Monat beziehungsweise 189,99 Euro für die gesamte Saison. Hier gibt es zusätzliche Extras wie einen Offline-Modus, werbefreie Übertragungen und den NBA-Stream auf mehreren Geräten.

NBA League Pass mit allen Spielen der Basketball-Season

Das seht ihr mit dem NBA-Game-Pass:

Alle Spiele aller Teams live und On Demand und in Full-HD sehen

Reguläre Saison

Playoffs und Finals

All-Star-Wochenende

In-Game-Features (Statistiken, mehrere Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm etc)

NBA TV

Wählt das Kommentatoren-Team (Heim- oder Auswärts)

Timeouts und Werbeunterbrechungen werden herausgeschnitten (nur On Demand)

Historische Spiele im NBA Vault

Mehr zum Pass bei Amazon Video.

Was ist mit DAZN?

Bis zur abgelaufenen Spielzeit konnte man die NBA-Spiele bei DAZN verfolgen. Dort wird es jedoch keine NBA-Übertragungen mehr geben. Basketball-Fans können bei dem Sport-Streaming-Dienst aber noch Spiele der Super League und europäischen Basketball-Champions-League sehen. Fans deutscher Mannschaften schalten bei Dyn ein.

Im YouTube-Kanal der NBA könnt ihr zudem viele Highlight-Videos und weitere Clips mit den besten Basketballern der Welt kostenlos abrufen. Ein Account wird nicht benötigt.