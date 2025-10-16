Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
NBA-Fieber bei Amazon: So streamt ihr LeBron, Wembanyama & Co. jetzt live in Deutschland

Bronny James Los Angeles Lakers
Amazon-Prime-Kunden können in dieser Saison NBA-Spiele live sehen. (© IMAGO / ZUMA Press Wire / Bearbeitung GIGA)
Mit dem NBA League Pass könnt ihr ausnahmslos auch in Deutschland alle Spiele der aktuellen NBA-Saison live und auf Abruf in HD auf vielen unterschiedlichen Geräten sehen. Ab der anstehenden Spielzeit können zudem Amazon-Prime-Kunden einzelne Saisonspiele ohne Zusatzkosten online streamen.

NBA-Spiele bei Amazon ansehen

Auch wenn die Spiele der NBA es seit Jahren nicht mehr ins Free-TV schaffen, gibt es dennoch die Möglichkeit alle Spiele der nordamerikanischen Liga anzusehen. Das umfasst nicht nur die reguläre Saison mit den 82 Spielen der 30 Teams, sondern auch das Play-in-Tournament, sowie Playoffs mitsamt Finals und das All-Star-Game. Ihr könnt den „NBA League Pass“ für eine ganze Season oder monatlich buchen.

NBA bei Prime Video

  • Prime Video Deutschland erweitert das NBA-Angebot auf 86 reguläre Saisonspiele.
  • 29 davon laufen zur deutschen Primetime (sonntags 19 Uhr MEZ).
  • Start der NBA-Saison: 21. Oktober 2025 mit Spielen Boston Celtics vs. New York Knicks und Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers.
  • Prime Video zeigt die NBA-Spiele in Berlin (15. Januar 2026) und London (18. Januar 2026), u. a. mit den Orlando Magic und dem deutschen Brüderduo Franz & Moritz Wagner.
  • SoFi Play-In-Turnier, ein Drittel der Playoff-Spiele der ersten beiden Runden und eine Conference-Finals-Serie.
  • NBA-Finals 2026 komplett exklusiv.
  • NBA League Pass ist als Add-on über Prime Video verfügbar und bietet Zugang zu allen weiteren Spielen der Saison. Bei Amazon ansehen.
  • Top-Stars in Primetime-Spielen: Victor Wembanyama, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo.
  • Preis: In der Prime-Mitgliedschaft enthalten (8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr), Prime jetzt kostenlos testen.
  • Erste Saison mit NBA bei Prime Video Deutschland – Basketballfans erhalten erstmals direkten Zugriff auf umfangreiche NBA-Inhalte ohne Zusatzkosten.
Ab der Saison 2025/26 gibt es NBA-Spiele im Video-Programm von Amazon. Prime-Kunden können 86 Übertragungen der Regular-Season sowie die kompletten NBA-Finals verfolgen. Zudem werden die Europa-Spiele in Berlin und London im Januar für Amazon-Mitglieder übertragen. Der League-Pass mit allen Spielen kann als Add-on gebucht werden. Der Startschuss für die Übertragungen ist in der Nacht von Freitag, 24. Oktober auf Samstag, 25. Oktober, um 01:30 Uhr nachts mit dem Spiel zwischen den New York Knicks und Boston Celtics. Direkt danach geht es um 4:00 Uhr weiter mit Minnesota Timberwolves gegen Los Angeles Lakers.

NBA League Pass: Pakete und Kosten

Abseits von Prime-Video gibt es den NBA-League-Pass. Wenn ihr den League Pass der NBA gerne kaufen wollt, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Optionen zu unterschiedlichen Preisen. Der League-Pass mit dem Zugang zur ganzen Saison ist ab 139,99 Euro verfügbar. Wer monatlich kündigen möchte, bezahlt 19,99 Euro pro Monat. Daneben gibt es die „Premium“-Variante für 27,99 Euro pro Monat beziehungsweise 189,99 Euro für die gesamte Saison. Hier gibt es zusätzliche Extras wie einen Offline-Modus, werbefreie Übertragungen und den NBA-Stream auf mehreren Geräten.

NBA League Pass mit allen Spielen der Basketball-Season

Das seht ihr mit dem NBA-Game-Pass:

  • Alle Spiele aller Teams live und On Demand und in Full-HD sehen
  • Reguläre Saison
  • Playoffs und Finals
  • All-Star-Wochenende
  • In-Game-Features (Statistiken, mehrere Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm etc)
  • NBA TV
  • Wählt das Kommentatoren-Team (Heim- oder Auswärts)
  • Timeouts und Werbeunterbrechungen werden herausgeschnitten (nur On Demand)
  • Historische Spiele im NBA Vault

Mehr zum Pass bei Amazon Video.

Was ist mit DAZN?

Bis zur abgelaufenen Spielzeit konnte man die NBA-Spiele bei DAZN verfolgen. Dort wird es jedoch keine NBA-Übertragungen mehr geben. Basketball-Fans können bei dem Sport-Streaming-Dienst aber noch Spiele der Super League und europäischen Basketball-Champions-League sehen. Fans deutscher Mannschaften schalten bei Dyn ein.

Im YouTube-Kanal der NBA könnt ihr zudem viele Highlight-Videos und weitere Clips mit den besten Basketballern der Welt kostenlos abrufen. Ein Account wird nicht benötigt.

