Netflix an der Spitze: Neue Western-Serie lässt Amazon und Disney alt aussehen

Die neue Netflix-Serie Territory erobert die weltweiten Streaming-Charts und lässt damit auch Amazon und Disney hinter sich. Den offiziellen Trailer zur Serie könnt ihr euch oben ansehen.

Nummer 1 auf Netflix: Western-Serie Territory

Wer Serien wie Yellowstone, Succession oder auch Dallas liebt, der sollte sich Territory näher ansehen. Die Neon-Western-Serie ist die neue Nummer 1 auf Netflix und in den deutschen Streaming-Charts. Selbst große Produktionen wie The Penguin (WOW), 7 vs. Wild (Amazon Prime Video) oder Agatha All Along (Disney+) bleiben hinter der australischen Hit-Serie zurück (Quelle: JustWatch).

Territory handelt von einer Familie, die in Australien eine riesige Rinderzuchtfarm betreibt. Als ein schlimmer Schicksalsschlag den familiären Frieden ins Wanken bringt, bricht ein Machtkampf aus, der gleich an mehreren Fronten ausgetragen wird. Für ein besseres Bild schaut ihr euch am besten den Trailer ganz oben an.

Die Serie ist seit dem 24. Oktober auf Netflix abrufbar und umfasst sechs Folgen.

Die Netflix-Serie Territory spielt im Outback von Australien. (© Netflix)

Territory spaltet Kritiker und Publikum

Bei der internationalen Fachpresse kommt das Familien-Drama im australischen Outback ziemlich gut an. Gut 80 Prozent aller Reviews fallen positiv aus. Die Webseite ScreenHub vergibt zum Beispiel 4 von 5 möglichen Punkten und resümiert:

Das Gefühl, dass es hinter jeder Ecke eine Überraschung gibt, trägt dazu bei, dass Territory mehr ist als nur eine weitere intrigante Familiensaga. (Quelle: ScreenHub

Die Begeisterung der Presse teilt das Publikum allerdings nicht. Tatsächlich würde aktuell nur jeder zweite Zuschauer die Western-Serie weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes). Auf IMDb schneidet Terrority dagegen auffallend besser ab. Dort steht der Netflix-Hit bei 7 von 10 möglichen Punkten.

