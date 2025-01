Netflix bringt nach über 10 Jahren beliebten Hollywood-Star zurück – bald ist es so weit!

Lange nichts mehr von Cameron Diaz gehört? Die bekannte und beliebte Schauspielerin war zuletzt 2014 in gleich drei Filmen zu sehen, zog sich danach jedoch abrupt aus dem Filmgeschäft zurück. Jetzt kehrt sie dank Netflix in einer starbesetzten Actionkomödie zurück. Lange müsst ihr darauf nicht mehr warten, denn die Premiere beim Streaming-Dienst steht bereits in wenigen Tagen an. Vorab gibt es schon den obigen Trailer zu sehen.

Bereits am 17. Januar: Netflix bringt Cameron Diaz zurück

Wer kennt sie nicht? Cameron Diaz gehörte seit den 1990er-Jahren zu den festen Größen in Hollywood. Filme wie „Die Maske“, „Verrückt nach Mary“, „3 Engel für Charlie“ oder der Weihnachtsklassiker „Liebe braucht keine Ferien“ sind nur ein kleiner Teil ihres beeindruckenden Repertoires. Doch seit über zehn Jahren war die Schauspielerin nicht mehr vor der Kamera zu sehen.

Das ändert sich am 17. Januar 2025. Bereits am kommenden Dienstag startet auf Netflix exklusiv „Back in Action“ – der Name der actiongeladenen Komödie ist für Diaz also durchaus wörtlich zu nehmen (bei Netflix ansehen). An ihrer Seite spielt Jamie Foxx, ein weiterer Hollywood-Star, der seit den 1990er-Jahren ein fester Bestandteil des Filmgeschäfts ist. Außerdem sind Glenn Close, Kyle Chandler und Andrew Scott mit von der Partie. Letzteren kennt man unter anderem als James Moriarty aus „Sherlock“.

Worum geht es in „Back in Action“? In aller Kürze: Emily und Matt, einst als CIA-Agenten im Einsatz, führen inzwischen ein ruhiges Familienleben. Doch ihre Vergangenheit holt sie ein, und sie sehen sich gezwungen, erneut zu den Waffen zu greifen, um ihre Liebsten zu schützen.

Legendär – Cameron Diaz in „Verrückt nach Mary“. (© IMAGO / United Archives)

Noch keine Kritiken

Die kurze Inhaltsbeschreibung erinnert zunächst an eine „normale“ Agentenkomödie, die an vergangene Filme wie „True Lies – Wahre Lügen“ oder „Mr. & Mrs. Smith“ denken lässt. Doch ob sich „Back in Action“ davon abheben kann, bleibt abzuwarten.

Derzeit fehlen noch Bewertungen und Kritiken. Wir müssen also abwarten, wie das Votum ab der kommenden Woche auf Plattformen wie IMDb oder Rotten Tomatoes für den Netflix-Neuzugang ausfällt.

Erwähnenswert ist, dass Regisseur und Drehbuchautor Seth Gordon bisher vor allem im TV-Bereich Erfahrungen gesammelt hat. Darüber hinaus brachte er aber auch Filme ins Kino, darunter die nicht ganz ernst gemeinte Neuverfilmung von „Baywatch“ sowie die schwarze Komödie „Kill the Boss“.

