Netflix chancenlos: Konkurrenz-Serie zieht in den Streaming-Charts am Witcher vorbei

Diese neue Serie ist nichts für schwache Nerven.

In den Streaming-Charts gibt es eine neue Nummer 1 und es ist diesmal keine Netflix-Produktion. Die Rede ist von Es: Welcome to Derry. Keine andere Serie ist bei den deutschen Zuschauern derzeit so gefragt, wie das Prequel zu den legendären Horrorfilmen, dessen Vorlage aus der Feder von Stephen King stammt.

Deutsche Zuschauer lieben neue Horrorserie

Am 27. Oktober ist Es: Welcome to Derry auf Sky beziehungsweise WOW gestartet. Beflügelt durch Halloween und ausgezeichnete Kritiken konnte sich die Horrorserie innerhalb kürzester Zeit den ersten Platz der deutschen Streaming-Charts sichern – dagegen haben auch große Produktionen wie die Witcher-Serie von Streaming-Rivale Netflix keine Chance (Quelle: JustWatch).

Es: Welcome to Derry spielt in den 60er-Jahren und behandelt die Vorgeschichte zu Es, dem erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten, der 2017 in die Kinos kam. Für einen schaurigen Ersteindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zur HBO-Serie eingebunden.

So bewerten Presse und Publikum die Serie

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes kann Es: Welcome to Derry sowohl Kritiker als auch das Publikum von sich überzeugen. Mit einem Zufriedenheitswert von circa 80 Prozent gehört die Show zu den besten Neustarts des Jahres (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Webseite Variety schreibt im Review:

Eine meisterhaft verwobene und furchterregende Geschichte über die Ursprünge des monströsen Clowns Pennywise (dargestellt von Bill Skarsgård, wie in den Filmen). Die Serie spielt zwar in der Vergangenheit, aber ihre Themen sind heute aktueller denn je. (Quelle: Variety

Wer Serien gerne am Stück schaut, muss sich allerdings noch gedulden. Es: Welcome to Derry erscheint in einem wöchentlichen Rhythmus. Das Staffelfinale erscheint demnach am 15. Dezember in Deutschland. Erst dann können interessierte Serienfans alle 8 Folgen hintereinander wegschauen.