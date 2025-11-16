Netflix: Die Geschichte des Streaming-Dienstes in 16 Momentaufnahmen

Netflix ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, das 1997 gegründet wurde. Ursprünglich als Online-DVD-Verleih gestartet, bei dem Filme per Post verschickt wurden, entwickelte sich Netflix innerhalb weniger Jahre zu einem der bedeutendsten Streaming-Anbieter weltweit.
Die Entstehung und Entwicklung von Netflix ist spannender als die meisten Filme. Wir zeigen euch die 16 wichtigsten Momente in der Geschichte von Netflix.
#1 Die Gründung von Netflix
Netflix wurde am 29. August 1997 von Marc Randolph und Reed Hastings gegründet. Die Idee kam Reed Hastings, weil er eine Gebühr für den verspäteten Rückversand der Videokassette von „Apollo 13“ zahlen musste. Er wollte ein kundenfreundlicheres Videoverleihsystem entwickeln, welches auf einem Abonnementmodell basiert und keine Strafgebühren erhebt.
#2 Netflix geht online: die erste ausgelieferte DVD
1998 ging die Webseite von Netflix online. Hier konnten anfangs 925 Filmtitel auf DVD ausgeliehen werden, die dem Kunden per Post zugestellt wurden. Die erste ausgelieferte DVD war „Beetlejuice“, welche am 10. März 1998 geordert wurde.
#3 Das neue Abo-Modell von Netflix
Ab dem Jahr 1999 gab es dann das Abonnementmodell, welches dem Nutzer ermöglichte, eine unbegrenzte Anzahl an DVDs auszuleihen. Es gab keine Fristen zur Rückgabe und somit auch keine Strafgebühren.
#4 Netflix geht an die Börse
Am 29. Mai 2002 ging Netflix an die Börse. Das Unternehmen verkaufte 5,5 Millionen Aktien für 15 Dollar das Stück.
#5 Netflix verzeichnet den millionsten Abonnenten
Ein Jahr später, im April 2003, konnte Netflix bereits eine Million Abonnenten registrieren.
#6 Der Streaming-Dienst beginnt
Im Jahr 2007 gab es einen großen Umbruch im Unternehmen. Zum einen lieferte Netflix seine milliardste DVD aus und zum anderen wurde Video-on-Demand eingeführt. Die Kunden konnten nun über das Internet auf die Filme zugreifen. Der Verleihservice sollte ab sofort nach und nach eingestellt werden.
#7 Amazon Web Services: der Helfer in der Not
2008 kam es bei Netflix zu einem erheblichen Datenbankverlust. Deshalb wurden alle Daten in die Amazon Web Service Cloud verschoben, was insgesamt bis zum Jahr 2016 andauerte.
#8 Netflix Originals: Die erste eigene Serie
Im Jahr 2009 wurde „Netflix Originals“ gestartet. Hierbei handelt es sich um Filme oder Serien, die von Netflix produziert oder finanziert werden oder für die zumindest die exklusiven Rechte erworben wurden.
Die erste Eigenproduktion von Netflix wurde 2013 in den Streaming-Dienst integriert. Hierbei handelt es sich um die Serie „House of Cards“.
#9 Netflix startet international
Ab dem Jahr 2010 wird Netflix „international“. Der Streaming-Dienst startet zunächst in Kanada, ein Jahr später auch in Südamerika.
#10 Netflix in Europa und Japan
Seit 2012 ist Netflix auch in Europa verfügbar. Drei Jahre später expandiert das Unternehmen nach Japan.
#11 Das „Ta-dum“: Der Klang von Netflix
Todd Yellin, Vizepräsident der Produktion bei Netflix, suchte 2015 einen typischen Sound für das Unternehmen. Heraus kam das heute unverkennbare „Ta-dum“. Auf YouTube könnt ihr euch das Audio-Logo anhören, welches fast zum Laut einer Ziege geworden wäre.
#12 Netflix produziert eigene Animationsfilme
Im Jahr 2018 wird „Netflix Animation“ gegründet. Dabei handelt es sich um das erste eigene Produktionsstudio. Die erste eigene Produktion des Studios war der Weihnachtsfilm „Klaus“.
#13 Dank Corona: Über 200 Millionen Abonnenten
2021 knackte Netflix die Zahl von 200 Millionen Abonnenten weltweit. Diese Entwicklung unterstreicht die Dominanz von Netflix im globalen Streaming-Markt und zeigt, wie erfolgreich das Unternehmen seine Strategie der internationalen Expansion und der Produktion hochwertiger Originalinhalte umgesetzt hat.
#14 Netflix erobert den Spiele-Markt
Im November 2021 kommt „Netflix Games“ auf den Markt. Dies ist eine eigene Spieleplattform für Androidnutzer, bei dem zunächst fünf Spiele zur Verfügung standen. Wenige Monate später übernimmt Netflix die Unternehmen „Night School Studio“, „Next Games“ und „Boss Fight Entertainment“.
#15 Reed Hastings tritt zurück
2023 tritt Reed Hastings als CEO zurück. Zudem erfolgte die Schließung des Tochterunternehmens „DVD.com“, welches die Ausleihe und den Versand der DVDs übernommen hatte. Das letzte Medium wurde am 29. September ausgeliefert.
#16 Netflix produziert Inhalte in über 20 Ländern
Netflix hat sich mit der Zeit zu einem globalen Produzenten von Inhalten entwickelt und produziert seine Originalserien und Filme in mehr als 20 Ländern weltweit. Diese internationalen Produktionen, wie „La Casa de Papel“ (Haus des Geldes) aus Spanien und „Dark“ aus Deutschland, haben weltweit große Erfolge gefeiert.