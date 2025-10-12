Netflix, Disney+ und Amazon: 8 gute Gründe, warum ihr immer im Originalton streamen solltet

Wenn ihr auf Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ streamt, lohnt es sich, die Synchro aus- und die Originalversion einzuschalten.
Die deutsche Synchron-Branche zählt zu den besten der Welt und hat viele Zuschauer geprägt – noch immer schaut sich der Großteil des Publikums hierzulande Filme und Serien in ihrer Synchronfassung an, statt bei Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+ und Amazon die Originalversion auszuwählen.
Allerdings gibt es 8 sehr gute Gründe, weshalb ihr eure Serien und Filme lieber in der Originalsprache streamen solltet.
Sprachkenntnisse verbessern
Einer der größten Vorteile von Original-Versionen liegt auf der Hand: Ihr könnt eure Sprachkenntnisse auf unterhaltsame Weise ausbauen und vertiefen, indem ihr Filme und Serien im Originalton streamt. Selbst wenn ihr Inhalte nur im Hintergrund zu laufen habt, kann sich dies zumindest positiv auf euren passiven Wortschatz und euer Hörverständnis auswirken.
Und wenn ihr in der Sprache noch nicht sicher genug seid, um ausreichend viel zu verstehen, könnt ihr bei den meisten Inhalten auf Netflix und Disney+ Untertitel dazuschalten. Apropos, Untertitel …
Untertitel sind viel besser als ihr Ruf
Manche Zuschauer schrecken vor Originalversionen zurück, weil sie keine Untertitel lesen möchten oder sie ablenkend finden – dabei ist das nützliche Feature schlicht eine Gewöhnungssache. Mit der Zeit ist es kein Problem, den Fokus flexibel vom Text zum Geschehen hin- und herwandern zu lassen, ohne etwas zu verpassen.
Außerdem stellt ihr somit sicher, dass euch kein Dialog entgeht, selbst wenn er vielleicht durch mäßige Audioaufnahmen, Hintergrundlärm oder andere Umstände übertönt wird.
Natürlich helfen euch die Untertitel darüber hinaus ebenfalls beim Sprachenlernen. Je nach Inhalt und Plattform könnt ihr damit sogar auch euer Leseverständnis in anderen Sprachen trainieren. Auf Disney+ könnt ihr zum Beispiel über 30 Staffeln der Simpsons im Originalton mit mehr als 20 unterschiedlichen Untertiteln schauen – von Finnisch bis Koreanisch.
Ohne Originalton fehlen wichtige Informationen
Der Originalton eines Films oder einer Serie enthält zahlreiche Informationen über Charaktere und die Welt, in der sie sich bewegen, die durch eine Synchronisation – und sei sie noch so gut – verloren gehen. Besonders stark betrifft dies Slang, Dialekte und Akzente, die im Originalton oft viel über die Herkunft, soziale Prägung, Gesellschaftsschichten und Erziehung von Figuren aussagen und die entsprechenden Charakteristika wesentlich eindrucksvoller vermittelt, als es eine neutrale Synchronisation könnte.
Ganz speziell bei Filmen und Serien mit einem starken Lokalbezug oder aufeinandertreffenden Kulturen liefert der Originalton ein gänzlich anderes und in jedem Fall besseres Erlebnis als die Synchronisation.
Von Trainspotting, Blood Diamond, Rush Hour und The Banshees of Inisherin über alle Filme von Guy Ritchie und Quentin Tarantino bis hin zu Derry Girls, Family Guy und Ted Lasso profitieren unzählige Filme und Serien von den Feinheiten des Originaltons – und dies sind nur einige wenige englischsprachige Beispiele, denn die Liste lässt sich quasi unendlich fortsetzen.
Synchronisation nimmt Schauspielern ihre Stimme
Wer sich Filme und Serien nur synchronisiert ansieht, verpasst nicht nur wichtige Charaktermerkmale, sondern mindert auch die Anerkennung der Schauspielleistung. Durch die Synchronisation verpassen Zuschauer einen großen Anteil der Charakterdarstellung, die von Schauspielern durch Sprachmelodie, emotionale Ausdrucksweise und andere stimmliche Kniffe transportieren werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Stimm-Ikonen wie Morgan Freeman, Alan Rickman und Meryl Streep oder um andere Schauspieler handelt – wer Filme und Serien nur in der Synchron-Fassung streamt, kann die Leistung der Original-Darsteller nie vollständig erfassen, selbst wenn ihr die Sprache nicht versteht.
Übersetzungen sind limitiert
Insbesondere bei Sitcoms und Komödien stoßen selbst die besten Übersetzer an ihre Grenzen. Bestimmte Witze, vor allem aber Wortspiele, lassen sich in vielen Fällen schlicht nicht übersetzen, weil sie in der Zielsprache keinen Sinn ergeben würden. Durch den Zwang, die Übersetzung zusätzlich noch zumindest grob an die Lippenbewegung im Bild anzupassen, wird dies weiter erschwert.
Ob es sich nun um Friends, Borat, South Park, Anchorman oder Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (Airplane!) dreht – Comedy funktioniert im Originalton einfach immer besser. Und grauenhafte deutsche Filmtitel sind übrigens nochmal ein ganz eigenes Problem.
Mit Synchro kommt keine Atmosphäre auf
Die Synchronisation muss bei Filmen und Serien nicht nur den Film so exakt wie möglich wiedergeben, sondern gleichzeitig auch noch auf die Lippenbewegungen achten, um das Sprechen natürlich erscheinen zu lassen – während dies bei Sprachen aus einer zumindest verwandten Sprachfamilie bereits schwierig ist, passen die Bewegungen bei gänzlich unverwandten Sprachen im Grunde niemals perfekt zueinander – und darunter leidet die Immersion.
Zusätzlich seid ihr dann allerdings auch noch den Künsten der Übersetzer ausgeliefert, die manchmal daneben hauen und dadurch die Filmatmosphäre kaputtmachen. Wer sich damals 1988 zum Beispiel gedacht hat, Bruce Willis’ legendäres Zitat „Yippie Ka-Yay Motherfucker“ in Stirb Langsam als „Yippie Ya-Yay Schweinebacke“ zu übersetzen, hatte sicherlich nachvollziehbare Intentionen, hat allerdings vom Tonfall her komplett daneben gegriffen.
Synchronfassung ist oft mangelhaft
Selbst wenn die bereits genannten Argumente für den Originalton durch eine perfekte Synchronisation umgangen werden könnten, würden dazu ebenfalls perfekte Arbeitsbedingungen und vor allem mehr Zeit benötigt werden, als die Industrie in der Regel erlaubt.
Spätestens seit der Flut an neuen Inhalten, die über Streaming-Services wie Netflix und Disney+ Jahr für Jahr produziert werden, hat sich der Zeitdruck in der Übersetzungs- und Synchronbranche noch verschärft, was sich oftmals wenig überraschend negativ auf die Qualität auswirkt. In der Folge lässt sich bei vielen Projekten die suboptimale Synchronisation nicht ignorieren und ist auch beim besten Willen keine Geschmacksfrage mehr.
Größeres Angebot auf Netflix und Disney+ für Originalton-Fans
Mittlerweile gibt es bei Streaming-Diensten wie Netflix und Disney+ so manche Inhalte, die schlicht ohne Synchronisation angeboten werden oder parallel zum US-Start zunächst unsychronisiert ausgestrahlt werden.
Dazu zählen beispielsweise die neuesten Folgen von Rick and Morty ebenso wie zahlreiche Stand-Up-Specials von Comedians wie Ricky Gervais, Bo Burnham oder Ali Wong. Auch I Think You Should Leave, eine der besten Netflix-Serien überhaupt, ist ausschließlich im englischen Original verfügbar.
Wer Inhalte im Originalton schaut – egal, welche Sprache dies auch sein mag – hat es somit im Streaming-Zeitalter so leicht wie nie zuvor, neue Lieblingsserien oder -filme zu entdecken.