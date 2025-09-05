Netflix erlaubt Mitschneiden der eigenen Serien – und liefert sogar Hilfsmittel

Ausschneiden, speichern, teilen – und am Ende viral gehen.

Netflix erweitert seine Moments-Funktion. Nutzer können jetzt beliebige Szenen aus Serien oder Filmen in Clips verwandeln und direkt über Social Media verbreiten.

Netflix: Zuschauer schneiden Lieblingsszenen selbst

Mit Moments bietet Netflix schon länger die Möglichkeit, ausgewählte Szenen per Knopfdruck zu speichern und zu teilen. Jetzt hat der Anbieter die Funktion erweitert: Nutzer können den Start- und Endpunkt der Clips selbst festlegen, genau wie bei Twitch oder TikTok. Die Erstellung erfolgt weiter direkt in der Netflix-App auf dem Smartphone.

Der Fokus liegt dabei klar auf Kurzvideos, die sich schnell und einfach über Instagram, WhatsApp oder Snapchat verbreiten lassen. Die Clips landen im Bereich „Mein Netflix“ und können dort jederzeit erneut aufgerufen oder verschickt werden (Quelle: Netflix).

Moments lässt sich prinzipiell für alle Serien und Filme nutzen. Im Mittelpunkt der neuen Kampagne steht aber die zweite Staffel von Wednesday, die gerade angelaufen ist. Netflix spielt gezielt mit dem Potenzial von viralen Szenen – etwa dem bekannten Tanz der Hauptfigur aus Staffel 1, der für enorme Reichweite gesorgt hatte.

Twitch lässt grüßen: Netflix setzt auf Memes

Die Ähnlichkeit zur Clipping-Funktion von Twitch ist nicht zu übersehen. Auch dort werden kurze Highlights direkt aus dem Stream herausgeschnitten. Netflix überträgt dieses Prinzip auf Serien und Filme. Der Streamingdienst hofft wohl, dass sich besonders einprägsame Szenen durch die Nutzer von selbst verbreiten.

Der Schritt ist Teil einer größeren Strategie. Kurzvideos sind längst nicht mehr nur ein Marketing-Tool, sondern ein zentrales Element digitaler Sichtbarkeit. Netflix positioniert sich mit Moments im direkten Umfeld von TikTok und Co., ohne eine eigene Plattform bauen zu müssen. Die Inhalte wandern automatisch dorthin, wo sie am meisten Aufmerksamkeit bekommen.