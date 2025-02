Netflix-Geheimtipp: Diese geniale Serie habe ich in einem Rutsch durchgeguckt

Pantheon | Official Trailer

Die Serie Pantheon auf Netflix ist ein echter Geheimtipp. Trotz 100 Prozent Score ist die düstere Sci-Fi-Serie nahezu unbekannt. Das muss sich ändern, denn schon bald soll Staffel 2 starten. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Pantheon: Netflix-Serie ist viel zu unbekannt

Bei den vielen Serien und Filmen, die täglich auf Netflix erscheinen, geht hin und wieder auch eine echte Perle unter. Die Rede ist von Pantheon. Ursprünglich von AMC (The Walking Dead) produziert, ist Pantheon Staffel 1 auch seit Ende 2024 bei uns über Netflix erhältlich (auf Netflix ansehen). Und obwohl Serien als GIGA-Redakteur mein täglich Brot sind, bin ich ebenfalls erst jetzt auf Pantheon aufmerksam geworden.

Die Animationsserie für ein erwachsenes Publikum erinnert optisch an den Amazon-Prime-Hit Invincible, handelt allerdings nicht von Superhelden, sondern von mächtigen Cyber-Konzernen, düsteren Verschwörungen und dem Kampf um digitale Unsterblichkeit. Damit erinnern viele Elemente aus der Serie an Filme wie Transcendence, Terminator, Matrix oder auch Blade Runner.

Die Handlung wirft in den ersten Folgen daher auch mehr Fragen auf als sie beantwortet, was für mich als Lost-Fan aber der perfekte Stoff für Binge Watching ist. Da die erste Staffel auch nur 8 Folgen umfasst, geht Pantheon zudem runter wie Öl. Deshalb ist es auch so schade, dass die Serie hierzulande, aber auch international kaum Aufmerksamkeit erhält.

Und das, obwohl die Presse Pantheon in den Himmel lobt. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält die Sci-Fi-Serie zum Beispiel einen perfekten Score von 100 Prozent. Der Hollywood Reporter resümiert:

Pantheon ist ein Porträt einer sich rasch verändernden Welt, das das emotionale Gemetzel, das diese Entwicklung hinterlässt, auf fesselnde, beunruhigende und letztlich sehr bewegende Weise dokumentiert.

So könnt ihr Pantheon auch kostenlos sehen

Wäre Pantheon mit echten Schauspielern gedreht worden, würden vermutlich mehr Menschen die Serie kennen. Deshalb kann ich euch nur sagen: Lasst euch nicht von der Zeichentrick-Optik täuschen. Pantheon ist für jeden Sci-Fi-Fan einen Blick wert und wie gesagt, Netflix will noch in diesem Monat Staffel 2 ins Programm aufnehmen.

Alternativ könnt ihr beide Staffeln aber auch über Amazon beziehen. Dank dem Channel ProSieben FUN ist das unter Umständen sogar kostenlos möglich (auf Amazon ansehen).

Auf Disney+ startet bald eine interessante Serie für Peaky-Blinder-Fans:

