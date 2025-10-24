Netflix hat bei dieser Serie komplett versagt – dabei hätte sie das neue Game of Thrones werden können

Ist die Netflix-Serie endgültig ganz unten angekommen?

Am 30. Oktober startet die vierte Staffel von The Witcher auf Netflix. Die Stimmung im Vorfeld ist allerdings denkbar schlecht. Es hagelt negative Bewertungen und verärgerte Kommentare. Wir fassen euch zusammen, wie Netflix eine Serie mit unglaublich viel Potenzial gegen die Wand gefahren hat.

The Witcher hat ein gewaltiges Problem

Die Bücher und die Videospiele rund um Hexer Geralt genießen ein hohes Ansehen unter Fantasy-Fans und Gamern. Die dazugehörige Netflix-Serie wird dagegen verachtet. Das war aber nicht immer so. Als The Witcher 2019 an den Start ging, waren die Stimmen überwiegend positiv. Das bestätigt auch ein Blick auf Rotten Tomatoes, wo die erste Staffel einen positiven User-Score von 88 Prozent Zustimmung vorweisen kann (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ein Lichtblick, denn die nachfolgenden Staffeln schneiden bereits wesentlich schlechter beim Publikum ab. Staffel 2 erreicht einen User-Score von 54 Prozent und Staffel 3 muss sich mit desaströsen 22 Prozent zufriedengeben. Ein Abwärtstrend liegt also klar auf der Hand. Und selbst Geralt-Darsteller Henry Cavill war am Ende so genervt von der Entwicklung, dass er die Produktion verließ und in der kommenden vierten Staffel durch Liam Hemsworth ersetzt wurde – eine Entscheidung, die bei den Fans überhaupt nicht gut ankam.

Das zeigt sich auch unter anderem daran, dass der Trailer zur vierten Staffel mit negativen Bewertungen und Kommentaren überhäuft wird. Es muss sich zwar noch zeigen, ob die neueste Staffel tatsächlich so schlecht wird, wie viele Fans bereits befürchten, aber die Tendenz für einen Totalausfall ist auch nicht unwahrscheinlich.

Wie konnte das passieren? Es ist einfach nur bedauerlich, in welche Richtung sich die Witcher-Serie entwickelt hat. Die Serie hätte für Netflix das werden können, was Game of Thrones für HBO war – die letzte Staffel mal ausgeklammert. Stattdessen wurde die Witcher-Serie mit jeder Staffel schlechter und hat sich auch immer weiter von der Vorlage entfernt. Kein Wunder also, dass vor allem Fans der Bücher und Videospiele besonders frustriert von der ganzen Situation sind. Staffel 4 wird wohl endgültig darüber entscheiden, ob der Hexer noch eine Zukunft bei Netflix hat oder nicht. Aktuell sieht es jedenfalls nicht allzu gut für The Witcher aus. Daniel Boldt

