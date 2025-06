Netflix kann einpacken: Für 5,99 Euro bekommt ihr aktuell die doppelte Streaming-Packung

Live-TV und Top-Streaming vereint: Waipu.tv mit über 300 Sendern und WOW Filme und Serien gibt's aktuell für nur 5,99 Euro im Monat. Endlich mal ein Angebot, das den Geldbeutel schont!

Waipu.tv + WOW Filme & Serien für 5,99 Euro im Monat

Im Supermarkt, im Café oder beim Friseur – überall ziehen die Preise spürbar an. Umso erfreulicher ist es, wenn man zur Abwechslung mal wirklich sparen kann. Genau das bietet derzeit Waipu.tv: Für sein bestes Abo (Perfect Plus) verlangt der TV-Streaming-Anbieter nur noch 5,99 Euro im Monat (Angebot jetzt bei Waipu.tv ansehen) und packt auch noch WOW Filme und Serien obendrauf. Zum Vergleich: Allein Netflix kostet in der günstigsten Variante bereits 4,99 Euro im Monat.

Normalerweise schlägt das Kombi-Abo aus Waipu und WOW mit 17,49 Euro zu Buche – übers Jahr gerechnet sparen Kunden mit dem Paket 180 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate, danach könnt ihr monatlich kündigen.

Live-TV und Streaming-Schätze in einem Abo

Waipu beinhaltet unter anderem 300 TV-Sender (davon über 290 in HD inkl. 70 Pay-TV-Sender), die riesige Waiputhek (40.000 Stunden Filme, Serien und Shows zum Abruf) und 150 Stunden Aufnahmen im Online-Speicher. Bei WOW Filme und Serien (ehemals Sky) gibt es Serienkracher The Last of Us, The Rookie oder House of Dragons. Blockbuster wie Dune: Part 2, A Quiet Place: Tag Eins oder der Papst-Film Konklave sind ebenfalls mit dabei.

Insgesamt also ein richtig starkes Angebot, das Waipu.tv hier schnürt – vor allem angesichts steigender Streaming-Preise bei Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co.

Letztes Jahr hatte ich bereits das Kombi-Angebot und werde jetzt wieder zugeschlagen. Günstiger als hier kommt man an Live-TV + Streaming heutzutage fast gar nicht mehr ran. Kaan Gürayer

