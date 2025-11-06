Netflix kann einpacken: Für 5,99 Euro gibt es Fernsehen und Streaming im Doppelpack

Zwei Angebote, ein unschlagbarer Preis: Waipu.tv und WOW Filme & Serien gibt es jetzt im Kombipaket für lediglich 5,99 Euro im Monat. Das Doppelpack bietet über 300 TV-Sender und hochkarätige Filme und Serien auf Abruf. Eine echte Spargelegenheit – und viel günstiger als Netflix.

Waipu.tv + WOW Filme & Serien für 5,99 Euro im Monat

Ob im Supermarkt, im Café oder beim Friseur: Überall klettern die Preise nach oben. Da tut es richtig gut, wenn man endlich mal ein echtes Schnäppchen machen kann. Genau das gibt’s jetzt bei Waipu.tv: Das „Perfect Plus“-Abo kostet aktuell nur 5,99 Euro im Monat (jetzt bei Waipu ansehen) – und obendrauf gibt’s sogar WOW Filme & Serien gratis dazu. Zum Vergleich: Netflix startet schon bei 4,99 Euro – und da ist noch kein Live-TV dabei.

Normalerweise schlägt das Kombi-Abo aus Waipu und WOW mit 17,49 Euro zu Buche – übers Jahr gerechnet sparen Kunden mit dem Paket knapp 140 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate, danach steigt der Preis auf 23,99 Euro monatlich. Nach der Vertragslaufzeit könnt ihr aber monatlich kündigen.

Live-TV und Streaming-Schätze in einem Abo

Waipu beinhaltet unter anderem 320 TV-Sender (davon über 300 in HD inkl. 70 Pay-TV-Sender), die riesige Waiputhek (40.000 Stunden Filme, Serien und Shows zum Abruf) und 150 Stunden Aufnahmen im Online-Speicher. Bei WOW Filme und Serien (ehemals Sky) gibt es Serienkracher wie Welcome to Derry, The Rookie oder Task. Blockbuster wie Wicked, Gladiator 2 oder der Papst-Film Konklave sind ebenfalls mit dabei.

Insgesamt also ein richtig starkes Angebot, das Waipu.tv hier schnürt – vor allem angesichts steigender Streaming-Preise bei Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co.

