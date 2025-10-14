Netflix kann warten: Im Oktober startet eine neue Serie auf WOW, die kein Horrorfan verpassen darf

Diese neue HBO-Serie basiert auf zwei extrem erfolgreichen Horrorfilmen.

Update vom 14. Oktober 2025: Die Serie Es: Welcome to Derry startet am 27. Oktober auf Sky beziehungsweise WOW.

Ursprünglicher Artikel vom 21. August 2025:

Mit It: Welcome to Derry erhalten die extrem erfolgreichen Horrorfilme Es (2017) und Es Kapitel 2 (2019) nach sechs Jahren eine eigene Serie. Die HBO-Serie erzählt dabei die Vorgeschichte rund um die Kleinstadt Derry und den Killer-Clown Pennywise, der erneut zahlreiche Kinder terrorisiert.

Horror-Clown Pennywise feiert bald Comeback

Passend dazu wurde nun auch ein erster Trailer veröffentlicht (siehe ganz oben), der Serienfans auf das kommende Horror-Highlight einstimmt. It: Welcome to Derry wird aller Voraussicht nach in diesem Herbst auf HBO starten. In Deutschland wird die Serie vermutlich auf Sky beziehungsweise WOW zu sehen sein. Ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht.

Besonders schön für Fans: Horror-Clown Pennywise wird wie auch schon in den Kinofilmen von Schauspieler Bill Skarsgård (John Wick 4) verkörpert. Und es gibt noch eine wichtige Überschneidung zu den Filmen. Entwickelt wurde die Serie nämlich von Andy Muschietti, der bei Es und Es Kapitel 2 die Regie führte.

Übrigens: Schon im Januar wurde verkündet, dass It: Welcome to Derry auf drei Staffeln ausgelegt ist. Die erste Staffel spielt demnach im Jahr 1962, Staffel 2 im Jahr 1935 und Staffel 3 im Jahr 1908. Gedreht wurde bisher aber nur die erste Staffel (Quelle: Bloody Disgusting).