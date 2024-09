Netflix-Knaller: Wer Reacher liebt, muss diesen neuen Film sehen

Mit Rebel Ridge hat Netflix einen echten Hit gelandet. Der Action-Thriller erhält tolle Kritiken und dominiert die Streaming-Charts. Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Netflix-Hit: Rebel Ridge wird zum Chartstürmer

Wer die Amazon-Prime-Serie Reacher liebt oder auch die Filme mit Tom Cruise mag, der sollte sich Rebel Ridge auf Netflix ansehen.

Der Action-Thriller ist die neue Nummer 1 in den hauseigenen Charts und gehört laut JustWatch zu den derzeit gefragtesten Filmen der deutschen Streaming-Landschaft (Quelle: JustWatch).



Schon die Story könnte 1 zu 1 ein neuer Jack-Reacher-Film sein: Eigentlich will Terry Richmond nur seinen Cousin aus dem Gefängnis holen. Die Kaution wird ihm aber von zwei Polizisten unrechtmäßig abgenommen. Beim Versuch, sein Geld zurückzuholen, stößt der ehemalige US-Marinesoldat in der zuständigen Kleinstadt auf eine Mauer von Korruption.



Euch erwartet mit Rebel Ridge kein stumpfer Action-Film, sondern ein intelligenter und spannender Thriller, der nur dann Gewalt einsetzt, wenn es nicht mehr anders geht. Das weiß auch die internationale Presse zu schätzen, die den Netflix-Film in den höchsten Tönen lobt.



Für einen besseren Eindruck schaut euch am besten den offiziellen Trailer an, den wir euch ganz oben eingebettet haben.

In Rebel Ridge legt sich ein Ex-Soldat mit dem Sheriff einer Kleinstadt an. (© Netflix)

Endlich mal wieder ein guter Netflix-Film

Mit Rebel Ridge liefert Netflix nach längerer Zeit mal wieder einen handfesten Knaller ab, der sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum ausgesprochen gut ankommt. Manch eine Rezension auf Letterboxd spricht sogar von einem der besten Filme des Jahres.



Damit leistet Netflix auch ein bisschen wieder Gutmachung für die letzten Spitzenreiter. Denn auch wenn Filme wie die Action-Komödie The Union oder der Party-Film Incoming auf Netflix oft geschaut wurden, gut bewertet wurden diese Eigenproduktionen nicht. Da ist Rebel Ridge eine willkommene Abwechslung.

