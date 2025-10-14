Netflix-Kunden lieben brandneue Serie und katapultieren sie auf Platz 1 der Streaming-Charts

Diese Serie will gerade jeder Netflix-Nutzer sehen.

Es gab einen überraschenden Wechsel an der Spitze der deutschen Netflix-Charts. Die kleine Serie Boots hat den Hype-Titel Monster: Die Geschichte von Ed Gein kurz nach Release als derzeit beliebteste Serie auf Netflix abgelöst.

Boots ist ein Überraschungs-Hit für Netflix

Dass die True-Crime-Serie Monster: Die Geschichte von Ed Gein beliebt sein würde, wahr abzusehen, immerhin liefen auch schon die beiden Vorgänger extrem erfolgreich auf dem Streamingdienst. Dass die dritte Ausgabe allerdings so schnell auf den zweiten Platz verdrängt wird, ist dann doch überraschend. Geschafft hat das Boots, eine Dramedy, die von einem gemobbten Teenager handelt, der sich freiwillig dem U.S. Marine Corps anschließt.

Die Serie erschien offiziell am 9. Oktober 2025 und steht nun kurz nach Release auf dem ersten Platz der hauseigenen Netflix-Charts. Auch in den bundesweiten Streaming-Charts hat es der Underdog bereits in die Top 10 geschafft (Quelle: JustWatch). Zumindest in Deutschland hat die Serie einen Nerv getroffen. In den USA steht nach wie vor die dritte Staffel von Monster an der Spitze – aber auch dort ist ihr Boots dicht auf den Fersen (Quelle: FlixPatrol).

Das sagen Presse und Publikum zur Serie

Der Erfolg von Boots spiegelt sich auch in den internationalen Wertungen wider. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes fallen derzeit 92 Prozent aller Kritiken zur Serie positiv aus und auch der User-Score kann sich mit 86 Prozent Zufriedenheit absolut sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Webseite TheWrap schreibt über Boots:

Boots ist eine unterhaltsame Serie mit dem Potenzial für eine noch stärkere zweite Staffel, in der die Einsätze erhöht werden – auch wenn es schwerfällt, diesen liebenswerten Trupp in den Krieg ziehen zu sehen. (Quelle: TheWrap

Ob Netflix der Serie eine zweite Staffel spendieren wird, muss sich noch zeigen. Gemessen am Erfolg ist die Ankündigung aber wohl nur eine Frage der Zeit.