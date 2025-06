Netflix-Kunden müssen Abschied nehmen: Düstere Fantasy-Serie kehrt ein letztes Mal zurück

The Sandman: Season 2 | Official Trailer | Netflix

The Sandman: Season 2 | Official Trailer | Netflix

Wer düstere Serien liebt, der darf dieses Finale auf Netflix nicht verpassen.

Am 3. Juli startet die zweite und zugleich letzte Staffel von The Sandman auf Netflix. Das düstere Fantasy-Epos über den Herrscher der Träume gehört zu den beliebtesten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre und bekommt hoffentlich ein halbwegs würdiges Ende. Denn die vorzeitige Absetzung der Serie hat einen bitteren Beigeschmack.

„The Sandman“ im Stream Streaming-Start: 05.08.2022

Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction

1 Staffel

Netflix zeigt das große Finale in drei Teilen

Netflix wird die finale Staffel in drei Teilen veröffentlichten. Demnach erscheinen am 3. Juli zunächst 6 Folgen, am 24. Juli nochmal 5 Folgen und am 31. Juli eine Bonus-Episode, die vermutlich als endgültiger Abschluss dient. Wer schon jetzt einen Blick auf die neuen Folgen werfen will, für den haben wir ganz oben den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel eingebunden.

Erste Pressestimmen zur Serie werden Ende Juni erwartet. Die erste Staffel wurde im August 2022 mit viel Lob überschüttet. So sind 88 Prozent aller Reviews zu The Sandman positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Womit die Fantasy-Serie zu den beliebtesten Netflix-Produktionen gehört. So schreibt das Empire Magazine:

Mit seiner Liebe zum Quellmaterial, seiner beeindruckenden Besetzung und der Art von umfangreichem Weltenaufbau, der sicherlich nach weiteren Staffeln verlangt, ist The Sandman der Stoff, aus dem die Träume sind.

Warum wurde The Sandman abgesetzt?

Offiziell wurde es zwar nie bestätigt, aber das frühzeitige Ende von The Sandman geht wohl auf das Fehlverhalten von Neil Gaiman zurück, dem Autor der Vorlage. Dieser wurde im Sommer 2024 von mehreren Frauen der sexuellen Nötigung bezichtigt. Kurz darauf verkündete Netflix das Ende der Serie. Auch wenn diese Entscheidung aus Konzernsicht nachvollziehbar ist, waren die Fans tief bestürzt, was nicht zuletzt daran liegt, dass die 75 Ausgaben, die The Sandman umfasst, Potenzial für viele weitere Staffeln geboten hätten.

Nun wird die Marke vermutlich nie wieder angerührt, da der Name Gaiman nicht mehr tragbar für Netflix und andere Unternehmen ist.

