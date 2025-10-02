Netflix-Kunden müssen jetzt aufpassen: Neue Betrugsmasche hat es auf eure Daten abgesehen

Bei diesen angeblichen Netflix-Mails ist Vorsicht geboten.

Netflix-Kunden müssen aktuell wieder besonders wachsam sein. Betrüger versuchen sich mit gefälschten E-Mails Zugang zu Zahlungsinformationen zu erschleichen. Wir erklären euch, woran ihr die gefährlichen Mails in eurem Posteingang erkennt (Quelle: Verbraucherzentrale).

Diese angebliche Netflix-Mail ist gefährlich

Der beliebte Streamingdienst Netflix wird derzeit wieder von Kriminellen ausgenutzt, um an sensible Kundendaten zu gelangen. Betroffene erhalten in diesem Zusammenhang eine E-Mail, die den Betreff „Ihr Abonnement wurde unterbrochen“ nutzt. In der Mail selbst wird dann die Behauptung aufgestellt, dass der Streamingdienst die letzte Zahlung nicht verarbeiten konnte und deshalb die Zahlungs-Daten neu eingegeben werden müssen.

So sieht die Phishing Mail aus. (© Verbraucherzentrale)

Hierbei handelt es sich um eine Phishing Mail, bei der es Betrüger auf die Zahlungsmethoden von Netflix-Kunden abgesehen haben. Solltet ihr so eine Mail in eurem E-Mail-Postfach vorfinden, dann markiert diese einfach als Spam, löscht sie oder meldet sie als betrügerischen Phishing-Versuch direkt über euren E-Mail-Anbieter.

Solltet ihr euch indessen mal unsicher sein, ob die vermeintliche Netflix-Mail echt ist oder nicht, dann hilft auch immer ein Blick auf die Absender-Adresse. Netflix verschickt offizielle Mails schon seit Jahren über die Adresse „info@account.netflix.com“.

So könnt ihr Netflix bei Problemen kontaktieren

Grundlegend gilt: Netflix bittet Kunden nicht darum, personenbezogene Daten wie Passwörter oder Bankkontodetails per SMS oder E-Mail zu senden. Insbesondere nicht, wenn der Kunde selbst keine Änderungen vorgenommen hat. Mehr zu diesem Thema findet ihr im offiziellen Hilfe-Center von Netflix.

Dort beschreibt Netflix auch Schritt für Schritt, was Kunden machen sollen, wenn sie ihre Daten bereits an die Betrüger übermittelt haben.

