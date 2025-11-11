Netflix-Kunden müssen sich beeilen: In 10 Tagen verschwindet der beste Thriller mit Tom Cruise aus dem Abo

So gut wie in diesem Film war Tom Cruise selten.

Am 21. November entfernt Netflix nicht nur einen genialen Thriller aus dem Abo-Programm, sondern auch einen der besten Filme mit Actionstar Tom Cruise. Die Rede ist von Collateral – einer der ganz wenigen Streifen, in dem der Schauspieler in einer bösen Rolle zu sehen ist.

Netflix wirft Collateral aus dem Programm

Collateral hat zwar inzwischen 21 Jahre auf dem Buckel, gehört aber immer noch zu den besten Thrillern der Neuzeit. Nicht zuletzt, weil Hollywood-Star Tom Cruise entgegen seines üblichen Images keinen Helden, sondern einen eiskalten Killer spielt. Ganz konkret wird ein unschuldiger Taxifahrer, gespielt von Jamie Foxx, dazu genötigt, dem Auftragskiller bei seiner Arbeit behilflich zu sein. Daraus ergibt sich ein fieses Katz-und-Maus-Spiel, das sich vor allem auf psychologischer Ebene abspielt.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Wer den Film von Regisseur Michael Mann bisher verpasst hat, der muss sich nun beeilen, denn Collateral steht nur noch wenige Tage im Netflix-Abo ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Im Anschluss müsst ihr wieder bares Geld für den Film in die Hand nehmen. Es sei denn, ihr seid Sky- beziehungsweise WOW-Kunden. Dort gibt es den Thriller ebenfalls im Abo.

Bei Presse und Publikum ist Collateral ziemlich beliebt. So sind 86 Prozent aller Kritiken positiv. Womit der Film zu den besten Arbeiten von Tom Cruise neben der Mission-Impossible-Reihe und Top Gun: Maverick zählt (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ein Muss für Thriller-Fans Es ist direkt schade, dass Tom Cruise im Laufe seiner Karriere so selten den Antagonisten gemimt hat, denn Collateral beweist, dass er die nötige Aura dazu hat. In seiner Rolle als Vincent ist Cruise einerseits eiskalt, aber auch irgendwie charmant. Er ist die Art Bösewicht, die man mit morbider Freude verfolgt, wie beim Joker aus Batman oder Negan aus The Walking Dead. Aber auch generell ist Collateral ein Muss für alle Thriller-Fans und meines Erachtens der zweitbeste Film, den Regisseur Michael Mann geschaffen hat – nach Heat versteht sich. Daniel Boldt

