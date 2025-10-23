Netflix-Kunden verlieben sich in neue Serie über eine brutale Mordserie – dabei hat sie nur 4 Folgen

Diese Netflix-Serie behandelt eine grausame Moderserie.

Mit „Das Monster von Florenz“ gibt es einen neuen Spitzenreiter in den Netflix-Charts. Die Serie über einen Serienmörder, der es auf Paare abgesehen hat, ist perfektes Binge-Watching-Material, da sie nur aus vier Folgen besteht.

Eine neue Monster-Serie erobert Netflix

Auch wenn die Serie ähnlich klingt, die neue Nummer 1 auf Netflix hat nichts mit Serie Monster zu tun, die vor Kurzem erst die Streaming-Charts dominiert hat. Allerdings behandelt auch „Das Monster von Florenz“ einen echten Fall, der nun in vier Folgen die wahren Begebenheiten aufarbeitet. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zur Miniserie eingebunden.

„Das Monster von Florenz“ im Stream Streaming-Start: 22.10.2025

Genre: Drama, Krimi, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Die deutschen Netflix-Nutzer bekommen jedenfalls nicht genug von der düsteren True-Crime-Story, die sich zwischen 1968 und 1985 in der italienischen Stadt zugetragen hat und der 16 Menschen zum Opfer fielen. Bis heute ist nicht klar, was damals wirklich passiert ist und ob der vermeintliche Täter schuldig war.

Mit einem Wert von 6,4 von 10 möglichen Punkten auf IMDb schneidet „Das Monster von Florenz“ bisher solide bei den Zuschauern ab. Da die Netflix-Serie allerdings brandneu ist, wird sich dieser Wert in den nächsten Tagen vermutlich noch ändern (Quelle: IMDb).

Die nächste Serie steht in den Startlöchern

Es bleibt abzuwarten, wie lange sich die Serie auf dem ersten Platz der Streaming-Charts behaupten kann. Da der Kriminalfall nur aus vier Folgen besteht, fällt die für Netflix wichtige Watchtime verhältnismäßig gering aus – auch wenn die einzelnen Episoden ungefähr eine Stunde lang sind.

Darüber hinaus startet am 30. Oktober die vierte Staffel von The Witcher auf dem Streamingdienst. Spätestens dann muss „Das Monster von Florenz“ seinen Spitzenplatz aller Voraussicht nach aufgeben.

