Netflix lässt Kunden warten: Beliebte Serie erscheint erst zwei Monate später in vielen Ländern

Ein gefragter Netflix-Anime spaltet mit einer ungewöhnlichen Veröffentlichungspolitik die Community. Was sind die Konsequenzen?



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Am vergangenen Wochenende ist einer der meist erwarteten Anime des Jahres gestartet: Kaoru Hana wa Rin to Saku. International vermarktet als The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Die romantische Serie wird weltweit über Netflix vertrieben. Zumindest in der Theorie, denn wie viele User am Wochenende feststellen mussten, ist der Anime nur in Japan bereits abrufbar. Die restliche Welt muss dagegen bis September warten. Das hat für viel Wut und Unverständnis unter den Netflix-Nutzern gesorgt und auch ich muss sagen: So eine Veröffentlichungspolitik ist nicht mehr zeitgemäß.

Netflix-Nutzer setzten auf illegales Streaming

Warum der Anime sich im Rest der Welt um ganze zwei Monate verzögert, ist nicht öffentlich bekannt. Die Gründe sind aber auch eigentlich unerheblich, denn die Wut der Fans nimmt bereits ihren freien Lauf. In den sozialen Medien, allen voran X (ehemals Twitter), wird Netflix bereits mit Kritik bombardiert.

Viele User befürchten, dass sie nun unfreiwillig gespoilert werden könnten – immerhin werden die neuesten Anime-Episoden bereits kurz nach Ausstrahlung auf X, Reddit und YouTube umfangreich diskutiert und geteilt. Da bleibt nur, alle Schlüsselwörter zu blockieren, Social Media zu meiden oder, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, alternative Streamingdienste zu nutzen.

Frustrierte Netflix-Kunden kündigen ganz offen an, den Anime jetzt über illegale Anbieter zu konsumieren und irgendwie ist das sogar verständlich. Stellt euch einfach mal vor, die finale Staffel von Stranger Things, die Ende des Jahres startet, würde zwei Monate lang nur exklusiv über US-Netflix gezeigt werden. Die Zahl der illegalen Streams und Downloads würde durch die Decke gehen.

Natürlich kann man argumentieren, dass so ein Umstand kein Freifahrtschein ist, um einen Film, eine Serie oder wie in diesem Fall einen Anime über dubiose Anbieter zu verfolgen, aber in Zeiten des globalen Streamings, wo ein simultaner Release erwartet wird, ist so eine Veröffentlichungspolitik einfach nur unschön, um es nett zu formulieren.

Was hätte Netflix besser machen können?

Zumal in der jetzigen Situation fast alle verlieren: Netflix, die einen Shitstorm kassieren, die Kunden, die das Gefühl haben, etwas zu verpassen und der Anime an sich, dessen Views und Klicks nun im Sumpf von illegalen Anbietern verschwinden. Da wäre es wirklich ratsam gewesen, den Release von Kaoru Hana für alle Nutzer auf September zu verschieben. Das wäre ärgerlich, aber zumindest fair gewesen.

Jetzt fühlen sich viele Netflix-User wie Nutzer zweiter Klasse, denn auch wenn alle bezahlen, erhalten nicht alle dasselbe Angebot. Da kann ich mein Abo auch gleich kündigen. Das war zwar auch schon vorher ein Problem, aber ein zweimonatiger Delay gleicht in der Welt der schnelllebigen Animes einem Todesurteil.