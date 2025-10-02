Netflix liefert Nachschub: Neue Serie ist ein Muss für Fans von Peaky Blinders

Netflix hat eine neue Serie veröffentlicht, die Hit-Potenzial hat.

Am 25. September ist House of Guinness auf Netflix gestartet. Was im ersten Moment nach einer Dokumentation über die beliebte Biermarke klingt, ist in Wahrheit ein spannendes Familiendrama aus der Feder von Steven Knight, dem Schöpfer von Peaky Blinders, Taboo und A Thousand Blows.

Neue Netflix-Serie: House of Guinness

In House of Guiness geht es um die gleichnamige Familie hinter dem einflussreichen Brau-Imperium. Als der Patriarch Benjamin Guiness verstirbt, kommt es zum Machtkampf und einer Rebellion. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zu Netflix-Serie eingebunden.

Im Prinzip kann aber jeder bedenkenlos einschalten, der auch schon die anderen Serien von Schöpfer Steven Knight mochte. Der Regisseur und Drehbuchautor ist eine Koryphäe auf dem Gebiet britischer Drama- und Gangster-Serien, die im 19. Jahrhundert angesiedelt sind und die sich stets um rivalisierende Parteien, brutale Kämpfe und schmutzige Intrigen drehen.

Bei der internationalen Presse kommt die neue Netflix-Serie ziemlich gut an. Derzeit sind 80 Prozent aller Reviews auf Rotten Tomatoes positiv. So vergibt Filmkritiker Martin Carr zum Beispiel eine 9 von 10 und schreibt (Quelle: CBR):

Der Einfluss von Peaky Blinders ist unausweichlich, aber House of Guinness vermeidet Vergleiche, obwohl es denselben Schöpfer hat. Steven Knight greift jedoch jedes Element des Irlands des 19. Jahrhunderts auf und schafft dabei etwas wirklich Unvergessliches.

Einen User-Score gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, allerdings dürfte House of Guiness das Potenzial haben, um in den kommenden Tagen in die Netflix-Charts einzusteigen. Vielleicht reicht es ja sogar für die Spitze, die aktuell noch der Serie Der Milliardärsbunker gehört.

Erfüllt die hohen Erwartungen Der Name Steven Knight ist für mich inzwischen ein Freifahrtschein. Ich liebe seine Werke und habe Anfang des Jahres schon sehr viel Freude mit A Thousand Blows auf Disney+ gehabt. Mit House of Guiness bin ich zwar noch nicht durch, aber die ersten Folgen sind bereits runtergegangen wie Öl. Knight setzt zwar strenggenommen auf immer die gleichen Elemente, aber damit bricht er auch nie mit den Erwartungen der Zuschauer. Wer also ein Netflix-Abo hat und bereit ist, ein neues historisches Epos zu erleben, muss sich House of Guiness unbedingt auf den Merkzettel setzen. Insbesondere dann, wenn ihr auf der Suche nach mehr Peaky-Blinders-Content seid. Daniel Boldt

