Netflix löscht eigenen Film für immer: Kunden haben nur noch 3 Tage Zeit

Der interaktive Film Black Mirror: Bandersnatch wird in wenigen Tagen von Netflix verschwinden. Im Anschluss ist der Film nirgendwo mehr abrufbar und damit für immer verloren. Wer den ungewöhnlichen Filmen also noch ein letztes Mal erleben will, der muss sich jetzt beeilen.

Netflix macht Schluss und löscht Bandersnatch

Als Ende 2018 Black Mirror: Bandersnatch auf Netflix gestartet ist, war der interaktive Film eine kleine Sensation. Nicht nur basiert der Film auf einer der beliebtesten Netflix-Reihen, nein, er bietet auch eine immersive Erfahrung – immerhin können die Zuschauer die Story dank verschiedener Wendungen selbst bestimmen, wodurch jeder eine etwas andere Handlung erlebt.

Nun ist damit aber Schluss, denn Netflix gibt den interaktiven Content endgültig auf. Am 12. Mai wird Black Mirror: Bandersnatch aus dem Programm des Streamingdienstes entfernt. Danach gilt der Film als Lost Media. Wer das interaktive Abenteuer also nochmal erleben will, der muss jetzt schnell sein.

Netflix setzt immer mehr auf Gaming und Sport

Schon im letzten Jahr hat Netflix 20 interaktive Serien aus dem hauseigenen Katalog gelöscht. Nun trifft es aber auch das einstige Vorzeigewerk für ein Genre, das offenbar keine Zukunft bei dem Streamingdienst hat.

Stattdessen setzt Netflix in Zukunft verstärkt auf Videospiele, Liveübertragungen und Sport-Events, um sich gegen die wachsende Konkurrenz durchzusetzen.

So übertrug Netflix zum Beispiel den Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson im vergangenen Jahr. In den USA konnte sich der Streaming-Gigant darüber hinaus die Rechte an beliebten Wrestling-Events, wie WWE Monday Night RAW sichern.