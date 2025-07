Netflix macht Assassin’s Creed zur Serie – kann das wirklich klappen?

Assassin’s Creed soll bald als Netflix-Serie durchstarten – doch für mich funktioniert die Reihe immer noch am besten als Spiel.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Netflix gibt grünes Licht für eine Assassin’s-Creed-Serie, die sich um Macht, Gewalt, Sex, Gier und Rache drehen soll – klingt zwar vage, aber erstmal nicht verkehrt. Als Showrunner sollen Robert Patino und David Wiener fungieren, die zuvor unter anderem an Hits wie Westworld, Sons of Anarchy und The Killing gearbeitet haben (Quelle: Netflix).

Mehr hat Netflix bislang nicht über das Live-Action-Projekt zu dem Templer-Assassinen-Krieg verraten – allerdings hab ich trotzdem jetzt schon ziemlich große Zweifel daran, dass Assassin’s Creed in nicht-interaktiver Form für mich funktionieren wird.

Assassin’s Creed: Netflix produziert Serie

Ich bin kein Super-Fan von Assassin’s Creed, habe aber mit einigen Spielen der Reihe sehr gerne meine Zeit verbracht – vor allem Black Flag, Origins und Odyssey haben mich gepackt und lange bei der Stange gehalten.

Ich denke gerne an die mehreren hundert Stunden zurück, die ich in diesen Spielwelten verbracht habe, aber an die Geschichte erinnere ich mich bei keinem der Spiele im Detail.

Assassin’s Creed funktioniert für mich in erster Linie über das Gameplay. Ich mag die Freiheit, durch eine historisch-nachgebaute Welt zu streifen, Schätze zu sammeln, berühmte Gebäude zu erklimmen, Bösewichte hinterrücks zu überraschen.

Die Handlung ist für mich jedes Mal zu vernachlässigen – es läuft auf eine Copy-Paste-Rachegeschichte mit ermordeten Familienmitgliedern, Mentoren, die sich als Verräter herausstellen und ähnlichen vorhersehbaren Wendungen heraus.

Ganz zu schweigen von den abstrusen Sci-Fi-Rahmenhandlungen, die ich jedes Mal so schnell wie möglich überspringe – und da bin ich nicht der Einzige.

Netflix darf Fehler vom Assassin’s-Creed-Film nicht wiederholen

Eine Netflix-Serie zu Assassin’s Creed kann sich aber leider nicht auf das Gameplay-Feeling von unbegrenzter Freiheit verlassen, sondern muss sich auf die Geschichte konzentrieren – und genau daran könnte es meinen Erfahrungen mit den Games nach hapern.

Dabei beziehe ich mich übrigens nicht nur auf die Spiele – auch wenn es viele bereits verdrängt haben, gab es 2016 ja bereits eine völlig verunglückte Verfilmung zu Assassin’s Creed, die dem Netflix-Projekt als große Warnung gelten sollte.

Ich habe den Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle damals mit einiger Verspätung im Heimkino gesehen und bin sowohl beim ersten als auch zweiten Versuch dabei eingeschlafen. Netflix muss bei der Serie auf jeder Ebene deutlich mehr Qualität abliefern, um einen ähnlichen Blockbuster-Unfall zu vermeiden – das wird keine leichte Aufgabe.