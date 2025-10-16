Netflix macht Schluss: Den erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten solltet ihr jetzt so schnell wie möglich sehen

Diesen Horrorfilm darf kein Netflix-Kunde verpassen.

Netflix räumt mal wieder auf und davon betroffen ist auch der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten: Es. Das Remake des Kultfilms verlässt kurz nach Halloween das Programm des Streaminganbieters. Wer sich also zur dunklen Jahreszeit nochmal ordentlich gruseln will, muss jetzt einschalten.

Netflix wirft Horrorfilm Es bald aus dem Abo

Rund um den 31. Oktober haben Horrorfilme Hochkonjunktur bei Netflix und anderen Streamingdiensten. Und eine sichere Bank am Halloween-Abend ist die Stephen-King-Verfilmung Es. Die Geschichte um einen dämonischen Horrorclown, der eine amerikanische Kleinstadt terrorisiert, genießt nicht nur Kultstatus, sondern war 2017 mit dem Remake auch ein kolossaler Kino-Erfolg.

Mit einem internationalen Einspielergebnis von mehr als 700 Millionen US-Dollar brach Es nicht nur zahlreiche Rekorde, sondern krönte sich auch zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten (Quelle: The Numbers).

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Horrorfilm ansehen:

Kurz nach Halloween verabschiedet sich Netflix allerdings von dem Überflieger. Demnach verlässt Es am 13. November den Katalog des Streaming-Giganten. Wer den Horrorfilm nachholen oder rewatchen will, muss sich jetzt beeilen. Alternativ steht Es auch bei Sky beziehungsweise WOW zur Verfügung.

Im Oktober startet die Serie zum Horror-Erfolg

Übrigens: Am 27. Oktober 2025 startet auch die Prequel-Serie Es: Welcome to Derry, die die Vorgeschichte des Horrorfilms erzählt. Die Serie ist ein HBO Original und wurde in Zusammenarbeit mit Regisseur Andy Muschietti entwickelt, der schon für die beiden Es-Filme verantwortlich war. Mehr zur Serie und einen ersten Trailer gibt es in diesem Artikel zu sehen.

In Deutschland erscheint die Serie auf Sky beziehungsweise WOW.