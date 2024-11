Netflix mit Weihnachtsüberraschung: Abonnenten haben nur 24 Stunden Zeit

Für Netflix gehören auch in Zukunft sportliche Live-Events zu den Highlights des eigenen Streaming-Portfolios. Bereits zu Weihnachten legt man nach und präsentiert exklusiv zwei Spiele der NFL. Doch für Abonnentinnen und Abonnenten, die zu spät kommen, gibt es eine wichtige Einschränkung.

Update vom 25. November 2024: Die beiden Spiele der NFL am ersten Weihnachtstag laufen exklusiv live bei Netflix. Los geht es mit der Partie Chiefs vs. Steelers am 25. Dezember um 19 Uhr unserer Zeit, gefolgt von der Begegnung Ravens vs. Texans um 22:30 Uhr unserer Zeit. Auf einer Sonderseite informiert Netflix gleichfalls über weitere wissenswerte Details. Beispielsweise wird Weltstar Beyoncé beim zweiten Spiel in der Pause für Stimmung sorgen. Anders als andere Netflix-Inhalte werden die beiden Begegnungen aber nur für sehr kurze Zeit nach der Übertragung zum Abruf zur Verfügung stehen. Außerhalb der USA haben Abonnenten nur 24 Stunden Zeit dafür, in den USA sind es sogar nur 3 Stunden. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte also entweder live einschalten oder es spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag ansehen.

Originaler Artikel vom 21. November 2024:

Nach Box-Pleite: Live-Football bei Netflix

Für Netflix war der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson ein voller Erfolg. Laut eigenen Angaben soll es sich um das meistgestreamte Sportereignis aller Zeiten handeln – 108 Millionen Zuschauer schalteten weltweit ein. Doch die hatten mit der Übertragung so ihre Probleme.

So gab es beim Livestream der Veranstaltung mehrere Aussetzer, und zahlende Abonnentinnen und Abonnenten konnten bei Netflix den Kampf anfangs nicht mitverfolgen. Kein guter Einstand. Scheitert der Streaming-Dienst am Live-Geschäft? Bela Bajaria – Chief Content Officer bei Netflix – möchte dies so nicht stehen lassen. Die Netflix-Managerin gelobt jetzt Besserung und bestätigte vor Journalisten selbstbewusst, man sei für Live-TV bereit (Quelle: Quotenmeter).

Bajaria beschwichtigte und gab zu Protokoll, dass man unmittelbar mit der Behebung der Probleme begonnen habe. Puffer- und Einfrierprobleme seien somit allein bei der Vorberichterstattung zum Tragen gekommen. Beim eigentlichen Boxkampf schienen diese dann größtenteils behoben gewesen zu sein.

Start zu Weihnachten am 25. Dezember

So oder so, beim nächsten Mal will und wird man es hoffentlich besser machen. Die nächste große Bewährungsprobe steht bereits zu Weihnachten an. Am ersten Weihnachtsfeiertag möchte man bei Netflix gerne zwei Spiele der NFL übertragen. Konkret geht es um die Begegnungen der Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers und der Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Da jedoch American Football nur bedingt weltweit von Interesse ist, könnte der Andrang sich im Verhältnis vielleicht etwas zurückhalten.

Übrigens: Im neuen Jahr geht es sportlich weiter bei Netflix. Bereits am 6. Januar startet der Streaming-Dienst nämlich direkt mit Live-Wrestling der WWE.

Netflix machte vor dem Boxkampf mächtig Werbung:

