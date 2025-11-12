Netflix noch teurer: Neue Streaming-Preise kommen in Europa an

In einem Nachbarland ist es schon so weit.

Netflix erhöht in Europa die Preise. Nachdem bereits Frankreich und Großbritannien betroffen waren, zieht der Streaming-Anbieter nun in den Niederlanden die Gebühren an. Auch in Deutschland könnte es teurer werden.

Netflix: Höhere Abopreise erreichen Europa

Die neuen Netflix-Tarife in den Niederlanden sind bereits offiziell eingeführt. Das Standard-Abo mit zwei parallelen Streams kostet dort nun 15,99 statt 13,99 Euro. Für das Premium-Abo mit bis zu vier Streams verlangt Netflix künftig 20,99 Euro, das sind 2 Euro mehr als bisher. Auch Zusatzprofile außerhalb des Haushalts verteuern sich um 25 Prozent auf 4,99 Euro im Monat. Das Basis-Abo steigt auf 9,99 Euro.

Zur Begründung für den Preisanstieg in den Niederlanden heißt es offiziell: „Da wir den Wert, den wir unseren Mitgliedern bieten, ständig erhöhen, bitten wir sie hin und wieder, etwas mehr zu zahlen“ (Quelle: Nu.nl).

Mit den neuen Preisen greift Netflix erneut tiefer in die Taschen seiner Kundschaft. In Deutschland hat der Streaming-Anbieter die Abopreise zuletzt im April 2024 nach oben angepasst. Damals stieg das Standard-Abo von 12,99 auf 13,99 Euro, das Premium-Abo von 17,99 auf 19,99 Euro. Die neuen Preise aus den Niederlanden deuten zumindest darauf hin, dass auch deutsche Abonnenten bald mehr zahlen könnten.

Netflix teurer: Deutschland noch nicht betroffen

Eine offizielle Ankündigung für den deutschen Markt gibt es bislang nicht. Die Preiserhöhung in den Niederlanden könnte jedoch als Vorlage dienen. In anderen Ländern Europas hatte Netflix zuvor bereits die Gebühren erhöht, darunter in Großbritannien und in Frankreich.

Anders als in den Niederlanden bietet Netflix in Deutschland ein vergünstigtes Abo mit Werbung an. Ob es auch hier eine Preisveränderungen geben wird, bleibt abzuwarten.

