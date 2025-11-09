Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Netflix, Prime, Disney+: Diese 16 Serien haben das meiste Geld gekostet

Netflix, Prime, Disney+: Diese 16 Serien haben das meiste Geld gekostet

Nadine Neugebauer
Nadine Neugebauer,
4 min Lesezeit
Das Streaming-Verhalten verändert sich wieder.
Hinter der Produktion teurer Serien stecken meist bekannte Streaming-Dienste.
Im Kampf um neue Abonnenten lassen sich Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime und Disney+ die Produktion neuer Serien einiges kosten. Sie investieren Milliarden in hochkarätige Schauspieler, beeindruckende Spezialeffekte und detaillierte Kulissen an atemberaubenden Drehorten.

Wir stellen euch die 16 aufwendigsten Serien der vergangenen Jahre vor, deren Budget durch die Decke ging.

Platz 16: 3 Body Problem

3 Body Problem | Offizieller Trailer
3 Body Problem | Offizieller Trailer
In der Serie „3 Body Problem“ steht die Ankunft von Aliens unmittelbar bevor. Die Umsetzung der „Trisolaris“-Roman-Trilogie von Bestsellerautor Liu Cixin (bei Amazon ansehen) kostete Netflix 20 Millionen Dollar pro Folge.

3 Body Problem

„3 Body Problem“ im Stream

Streaming-Start: 21.03.2024
Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery

Platz 15: The Pacific

the-pacific-trailer-hbo-89656.mp4
The Pacific – Trailer Englisch
Das preisgekrönte Weltkriegsepos von Tom Hanks und Steven Spielberg gewährt einen Einblick in den brutalen Kampf von drei Marines im Pazifikkrieg. Jede der 10 Episoden von „The Pacific“ verschlang knapp 20 Millionen Dollar.

The Pacific

„The Pacific“ im Stream

Streaming-Start: 14.03.2010
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren

Platz 14: Andor

Andor – Trailer
Andor – Trailer
Die Prequel-Serie zum „Star-Wars“-Spin-off „Rogue One“ beleuchtet die Vorgeschichte von Cassian Andor auf seinem Weg vom kleinen Dieb zum Mitglied der Rebellenallianz gegen das galaktische Imperium. Jede Folge von „Andor“ kostete etwa 20,8 Millionen Dollar.

Andor

„Andor“ im Stream

Streaming-Start: 21.09.2022
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction

Platz 13: 1923

1923 - Staffel 1 | Offizieller Trailer
1923 - Staffel 1 | Offizieller Trailer
Das Spin-off von „Yellowstone“ mit Harrison Ford und Helen Mirren bescherte Paramount den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten. Die Kosten für die einzelnen Folgen von „1923“ beliefen sich auf rund 22 Millionen Euro.

1923

„1923“ im Stream

Streaming-Start: 18.12.2022
Genre: Drama, Western
FSK: Ab 16 Jahren

Platz 12: Loki

Loki Staffel 2 Trailer 2 Deutsch
Loki Staffel 2 Trailer 2 Deutsch
Die Marvel-Serie „Loki“ von Disney+ stellt den Bruder von Thor in den Mittelpunkt und begleitet ihn auf abenteuerliche Zeitreisen. Die Folgen der zweiten Staffel kosteten jeweils 23,5 Millionen Euro.

Loki

„Loki“ im Stream

Streaming-Start: 09.06.2021
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction
FSK: Ab 12 Jahren

Platz 11: Moon Knight

Moon Knight | Trailer deutsch
Moon Knight | Trailer deutsch
In der Science-Fiction-Actionserie „Moon Knight“ kämpft der Souvenirverkäufer Steven Grant, der unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, als Söldner gegen übernatürliche Bedrohungen. Die Marvel-Serie läuft auf Disney+ und kostete pro Folge 24,5 Millionen Dollar.

Moon Knight

„Moon Knight“ im Stream

Streaming-Start: 30.03.2022
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery

Platz 10: She-Hulk: Die Anwältin

She-Hulk - Trailer Deutsch
She-Hulk - Trailer Deutsch
In der Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ versucht eine Supermenschenanwältin ihr Leben als Hulk zu meistern. Die Produktionskosten pro Folge betrugen 25 Millionen Dollar.

She-Hulk: Die Anwältin

„She-Hulk: Die Anwältin“ im Stream

Streaming-Start: 18.08.2022
Genre: Fantasy, Komödie, Science Fiction

Platz 9: Ms. Marvel

Marvel Studios’ Ms. Marvel: Offizieller Trailer für Disney+
Marvel Studios' Ms. Marvel: Offizieller Trailer für Disney+
In der Science-Fiction-Actionserie „Ms. Marvel“ entdeckt die Teenagerin Kamala Khan plötzlich ihre Superkräfte und muss lernen, damit umzugehen. Für jede Episode ließen sich die Marvel-Studios 25 Millionen Dollar kosten.

Ms. Marvel

„Ms. Marvel“ im Stream

Streaming-Start: 08.06.2022
Genre: Abenteuer, Action, Fantasy, Komödie, Science Fiction

Platz 8: Hawkeye

Hawkeye - Trailer Deutsch
Hawkeye - Trailer Deutsch
In der Marvel-Serie „Hawkeye“ muss der Superheld Clint Barton nach den Ereignissen in „Avengers: Endgame“ eine neue Bedrohung in New York bekämpfen. Jede Folge verschlang 25 Millionen Dollar und ist exklusiv auf Disney+ verfügbar.

Hawkeye

„Hawkeye“ im Stream

Streaming-Start: 24.11.2021
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Komödie
FSK: Ab 12 Jahren

Platz 7: The Falcon and the Winter Soldier

Gemeinsam Unbesiegbar: The Falcon and the Winter Soldier – Trailer Deutsch
Gemeinsam Unbesiegbar: The Falcon and the Winter Soldier – Trailer Deutsch
In der Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ treten Sam Wilson (Falcon) und Bucky Barnes (Winter Soldier) gemeinsam gegen eine neue Bedrohung an. Mit 25 Millionen Dollar pro Episode war die Produktion sehr kostspielig, dennoch blieb der Erfolg aus.

The Falcon and the Winter Soldier

„The Falcon and the Winter Soldier“ im Stream

Streaming-Start: 19.03.2021
Genre: Abenteuer, Action, Drama
FSK: Ab 12 Jahren

Platz 6: WandaVision

WandaVision - Trailer 1 Deutsch
WandaVision - Trailer 1 Deutsch
Im Mittelpunkt der Serie „WandaVison“ steht Wanda Maximoff, die sich nach dem Verlust ihres Lebensgefährten Vision in eine an klassische amerikanische Sitcoms angelehnte Fantasiewelt flüchtet. Jede Folge der Marvel-Produktion verschlang 25 Millionen Dollar.

WandaVision

„WandaVision“ im Stream

Streaming-Start: 15.01.2021
Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery

Platz 5: The Acolyte

The Acolyte: Trailer
The Acolyte: Trailer
Die Mysterie-Thriller-Serie „The Acolyte“ spielt im Star-Wars-Universum etwa 100 Jahre vor „Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“. Mit 29 Millionen Dollar pro Folge gehört sie zu den teuersten Disney-Produktionen, wurde jedoch nach nur einer Staffel wegen mangelnden Erfolgs abgesetzt.

Star Wars: The Acolyte

„Star Wars: The Acolyte“ im Stream

Streaming-Start: 05.06.2024
Genre: Fantasy, Science Fiction, Mystery

Platz 4: Secret Invasion

Secret Invasion – Trailer Deutsch
Secret Invasion – Trailer Deutsch
Der Streaminganbieter Disney+ zahlte für jede Folge von „Secret Invasion“ knapp 35 Millionen Dollar. Doch die Science-Fiction-Serie mit Schauspieler Samuel L. Jackson wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen.

Secret Invasion

„Secret Invasion“ im Stream

Streaming-Start: 21.06.2023
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction

Platz 3: Citadel

Citadel auf Amazon Prime Video (Trailer)
Citadel auf Amazon Prime Video (Trailer)
Auf dem dritten Platz der teuersten Serien aller Zeiten landet die US-amerikanische Spionage-Serie „Citadel“. Jede Episode der ersten Staffel schlug mit 50 Millionen Euro zu Buche, doch trotz des hohen Budgets entpuppte sich die Amazon-Produktion als Reinfall.

Citadel

„Citadel“ im Stream

Streaming-Start: 27.04.2023
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Krimi
FSK: Ab 16 Jahren

Platz 2: Stranger Things

Stranger Things 5 | Offizieller Teaser | Netflix
Stranger Things 5 | Offizieller Teaser | Netflix
Für die finale 5. Staffel von „Stranger Things“ griff Netflix noch einmal tief in die Tasche. Jede Folge der Science-Fiction-Mysteryserie verschlang 50 bis 60 Millionen Dollar.

Stranger Things

„Stranger Things“ im Stream

Streaming-Start: 15.07.2016
Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

Platz 1: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht Trailer
Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht Trailer
„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ aus dem Jahr 2022 ist die teuerste Serie aller Zeiten. Jede der acht Folgen der ersten Staffel verschlang 58 Millionen Dollar, wobei Amazon einen Großteil für die „Herr der Ringe“-Lizenz ausgab.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ im Stream

Streaming-Start: 01.09.2022
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction
FSK: Ab 16 Jahren
