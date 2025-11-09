Netflix, Prime, Disney+: Diese 16 Serien haben das meiste Geld gekostet

Im Kampf um neue Abonnenten lassen sich Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime und Disney+ die Produktion neuer Serien einiges kosten. Sie investieren Milliarden in hochkarätige Schauspieler, beeindruckende Spezialeffekte und detaillierte Kulissen an atemberaubenden Drehorten.
Wir stellen euch die 16 aufwendigsten Serien der vergangenen Jahre vor, deren Budget durch die Decke ging.
Platz 16: 3 Body Problem
In der Serie „3 Body Problem“ steht die Ankunft von Aliens unmittelbar bevor. Die Umsetzung der „Trisolaris“-Roman-Trilogie von Bestsellerautor Liu Cixin (bei Amazon ansehen) kostete Netflix 20 Millionen Dollar pro Folge.
Platz 15: The Pacific
Das preisgekrönte Weltkriegsepos von Tom Hanks und Steven Spielberg gewährt einen Einblick in den brutalen Kampf von drei Marines im Pazifikkrieg. Jede der 10 Episoden von „The Pacific“ verschlang knapp 20 Millionen Dollar.
Platz 14: Andor
Die Prequel-Serie zum „Star-Wars“-Spin-off „Rogue One“ beleuchtet die Vorgeschichte von Cassian Andor auf seinem Weg vom kleinen Dieb zum Mitglied der Rebellenallianz gegen das galaktische Imperium. Jede Folge von „Andor“ kostete etwa 20,8 Millionen Dollar.
Platz 13: 1923
Das Spin-off von „Yellowstone“ mit Harrison Ford und Helen Mirren bescherte Paramount den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten. Die Kosten für die einzelnen Folgen von „1923“ beliefen sich auf rund 22 Millionen Euro.
Platz 12: Loki
Die Marvel-Serie „Loki“ von Disney+ stellt den Bruder von Thor in den Mittelpunkt und begleitet ihn auf abenteuerliche Zeitreisen. Die Folgen der zweiten Staffel kosteten jeweils 23,5 Millionen Euro.
Platz 11: Moon Knight
In der Science-Fiction-Actionserie „Moon Knight“ kämpft der Souvenirverkäufer Steven Grant, der unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, als Söldner gegen übernatürliche Bedrohungen. Die Marvel-Serie läuft auf Disney+ und kostete pro Folge 24,5 Millionen Dollar.
Platz 10: She-Hulk: Die Anwältin
In der Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ versucht eine Supermenschenanwältin ihr Leben als Hulk zu meistern. Die Produktionskosten pro Folge betrugen 25 Millionen Dollar.
Platz 9: Ms. Marvel
In der Science-Fiction-Actionserie „Ms. Marvel“ entdeckt die Teenagerin Kamala Khan plötzlich ihre Superkräfte und muss lernen, damit umzugehen. Für jede Episode ließen sich die Marvel-Studios 25 Millionen Dollar kosten.
Platz 8: Hawkeye
In der Marvel-Serie „Hawkeye“ muss der Superheld Clint Barton nach den Ereignissen in „Avengers: Endgame“ eine neue Bedrohung in New York bekämpfen. Jede Folge verschlang 25 Millionen Dollar und ist exklusiv auf Disney+ verfügbar.
Platz 7: The Falcon and the Winter Soldier
In der Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ treten Sam Wilson (Falcon) und Bucky Barnes (Winter Soldier) gemeinsam gegen eine neue Bedrohung an. Mit 25 Millionen Dollar pro Episode war die Produktion sehr kostspielig, dennoch blieb der Erfolg aus.
Platz 6: WandaVision
Im Mittelpunkt der Serie „WandaVison“ steht Wanda Maximoff, die sich nach dem Verlust ihres Lebensgefährten Vision in eine an klassische amerikanische Sitcoms angelehnte Fantasiewelt flüchtet. Jede Folge der Marvel-Produktion verschlang 25 Millionen Dollar.
Platz 5: The Acolyte
Die Mysterie-Thriller-Serie „The Acolyte“ spielt im Star-Wars-Universum etwa 100 Jahre vor „Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“. Mit 29 Millionen Dollar pro Folge gehört sie zu den teuersten Disney-Produktionen, wurde jedoch nach nur einer Staffel wegen mangelnden Erfolgs abgesetzt.
Platz 4: Secret Invasion
Der Streaminganbieter Disney+ zahlte für jede Folge von „Secret Invasion“ knapp 35 Millionen Dollar. Doch die Science-Fiction-Serie mit Schauspieler Samuel L. Jackson wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen.
Platz 3: Citadel
Auf dem dritten Platz der teuersten Serien aller Zeiten landet die US-amerikanische Spionage-Serie „Citadel“. Jede Episode der ersten Staffel schlug mit 50 Millionen Euro zu Buche, doch trotz des hohen Budgets entpuppte sich die Amazon-Produktion als Reinfall.
Platz 2: Stranger Things
Für die finale 5. Staffel von „Stranger Things“ griff Netflix noch einmal tief in die Tasche. Jede Folge der Science-Fiction-Mysteryserie verschlang 50 bis 60 Millionen Dollar.
Platz 1: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ aus dem Jahr 2022 ist die teuerste Serie aller Zeiten. Jede der acht Folgen der ersten Staffel verschlang 58 Millionen Dollar, wobei Amazon einen Großteil für die „Herr der Ringe“-Lizenz ausgab.