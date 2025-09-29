Netflix-Programm: 4 Übersichts-Seiten für alle Serien und Filme

Das Netflix-Programm darf man auf der offiziellen Seite des Anbieters leider nur durchstöbern, wenn man bereits Mitglied bei dem Streamingdienst ist. Zum Glück gibt es aber einige Seiten, die euch eine Übersicht geben, welche Filme und Serien aktuell auf Netflix angeboten werden. Wir verraten euch, wo ihr das gesamte Programm, Neuerscheinungen und die Serien findet, die Dienst bald wieder verlassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die inoffizielle Netflix-Datenbank

An erster Stelle ist wohl die „Unofficial Netflix Online Global Search“ (kurz uNoGS) zu nennen. Hier könnt ihr euch nicht nur das gesamte deutsche Netflix-Programm anzeigen lassen, sondern das von allen Ländern, in denen Netflix angeboten wird. Auf uNoGS lässt sich das gesamte Netflix-Programm länderspezifisch durchsuchen, die neu ins Programm aufgenommenen Serien und Filme anzeigen und die Inhalte auch nach Sprachen, Kritikerwertung und weiteren Punkten sortieren.

uNoGS: Hier findet ihr das gesamte Programm von Netflix und könnt es nach belieben sortieren (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Mehrere VoD-Dienste durchstöbern

Egal, ob ihr nur wissen möchtet, was bei Netflix im Stream angeboten wird oder ihr mehrere Streaming-Abos besitzt und vergleichen wollt: JustWatch bietet euch die Möglichkeit, das Programm von Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Wow und vielen weiteren Streamingdiensten zu vergleichen. So könnt ihr mit der Auswahlleiste die Streaming-Anbieter auswählen, die euch interessieren und deren angebotene Filme und Serien anschauen. Dabei könnt ihr die Inhalte unter anderem nach Erscheinungsjahr, Genre oder IMDb-Bewertung sortieren. Ihr könnt aber auch einfach nach einem bestimmten Titel suchen und schauen, bei welchem VoD-Dienst dieser verfügbar ist.

JustWatch zeigt die verfügbaren Inhalte von mehreren VoD-Diensten und lässt sich vielfältig sortieren (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Was verlässt Netflix demnächst?

Auch bei Flixboss kann man sich das Netflix-Programm gefiltert nach Genre, Erscheinungsjahr und IMDb-Wertung anzeigen lassen. Standardmäßig werden euch die neuesten Veröffentlichungen in Filmen und Serien aufgeteilt angezeigt. Aber auch für Bestandskunden ist Flixboss interessant, da man hier übersichtlich aufgelistet bekommt, bei welchen Inhalten bald die Lizenz abläuft. Somit kann man verfolgen, welche Serien und Filme demnächst nicht mehr im Programm von Netflix zu sehen sind.

Mit verschiedenen Einstellungen bietet Flixboss teilweise sogar eine bessere Übersicht als der Streamingdienst selbst (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Nach bestimmten Filmen und Serien suchen

„Wer streamt es?“ ist weniger eine Seite, um herauszufinden, was bei Netflix angeboten wird und mehr, um einen Gesamtüberblick über die deutsche Streaming-Landschaft zu gewinnen. Gerade wenn ihr mehrere Streamingdienste nutzt oder in der engeren Auswahl habt, könnt ihr hier nach den Titeln suchen, die euch interessieren und bekommt angezeigt, wo diese angeboten werden. Bei werstreamt.es könnt ihr somit herausfinden, wo und zu welchen Konditionen (Preis, Flatrate, Abo) ihr euch bestimmte Inhalte ansehen könnt.

Bei werstreamt.es könnt ihr nach einzelnen Titeln im deutschen Streaming-Angebot stöbern (© Screenshot GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.