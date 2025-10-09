Netflix rüstet auf: Fernsehzuschauer bekommen neue Funktion

Dieses Netflix-Feature funktioniert endlich auch auf dem großen Bildschirm.

2021 hat Netflix zum ersten Mal Games in sein Abo mit aufgenommen – 2025 dürfen Mitglieder nun endlich auch auf Fernsehgeräten zocken. Der Streaming-Gigant hat angekündigt, dass das Feature zur kommenden Weihnachtszeit freigeschaltet werden soll – neue namhafte Spiele inklusive.

Netflix bringt Games auf euer Fernsehgerät

Lange Zeit konntet ihr die Spiele, die in eurem Netflix-Abo enthalten sind, ausschließlich auf mobilen Geräten zocken. Selbst wenn ihr diese auf eurem Fernseher über den Games-Reiter angewählt habt, wurdet ihr auf den mobilen App-Download verwiesen.

Dies soll nun bald der Vergangenheit angehören, denn der Streaming-Gigant will Ende des Jahres auch alle Fernsehnutzer mit ins Boot holen – bisher gab es nur eine regional begrenzte Beta, die nur bei bestimmten Spielen mit bestimmten Fernsehgeräten kompatibel war.

Ganz ohne Smartphone kommt ihr allerdings trotzdem nicht aus, denn euer Handy wird zum Controller für die entsprechenden Spiele umfunktioniert. Dazu scannt ihr einfach einen QR-Code auf eurem Fernseher und habt euer Gamepad somit immer griffbereit.

Während in der Beta auf diese Weise bereits jetzt Spiele wie Oxenfree, Link Twin oder Centipede Recharged verfügbar sind, soll das Angebot mit dem offiziellen Release ausgeweitet werden. Zu den kommenden Spielen gehören vor allem Couch-Multiplayer wie Lego Party!, Pictionary Game Night und Tetris Time Warp. (Quelle: Netflix)