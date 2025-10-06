Netflix sägt die Konkurrenz ab: Neue Crime-Serie will gerade jeder sehen

Diese neue Netflix-Serie ist nichts für schwache Nerven.

Mit der dritten Ausgabe von Monster hat Netflix einen weiteren Hit gelandet. Die True-Crime-Serie erzählt die wahre Geschichte von Serienkiller Ed Gein, der Vorbild für diverse Horrorfilme war. In den deutschen Streaming-Charts ist derzeit keine andere Serie beliebter als die Netflix-Produktion (Quelle: JustWatch).

Netflix-Serie Monster erobert Streaming-Charts

Die Serie Monster: Die Geschichte von Ed Gein zeigt das Leben des gleichnamigen Serienkillers (gespielt von Charlie Hunnam), der in den 50er-Jahren mehrere Menschen ermordete und dafür berühmt wurde, dass er sich aus den Überresten von Leichen Anzüge, Masken und Haushaltsgegenstände bastelte. Für einen ersten Eindruck zur Serie haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

„Monster: Die Geschichte von Ed Gein“ im Stream Streaming-Start: 03.10.2025

Genre: Drama, Krimi

Derzeit leider keine Streamingangebote verfügbar.

Nach Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez, ist das nun die dritte Staffel, die einem populären Mörder gewidmet ist und die kurz nach Release die hauseigenen, aber auch die bundesweiten Streaming-Charts dominiert. Wichtig: Da die Staffeln untereinander keine Verbindungen haben, können interessierte Serienfans direkt mit der Ed-Gein-Geschichte einsteigen.

So bewerten Presse und Publikum die Serie

Bei der internationalen Presse kommt Monster: Die Geschichte von Ed Gein nicht besonders gut an. Lediglich 29 Prozent aller Kritiken sind positiv gestimmt. Der renommierte Guardian bewertet die Netflix-Serie zum Beispiel mit einem von fünf möglichen Punkten und schreibt im Fazit:

Es ist nichts anderes als eine voyeuristische Anbiederung an die niedersten Instinkte der Zuschauer. (Quelle: Guardian

Die User-Wertungen sind zwar wesentlich besser, aber auch hier gehen die Meinungen zur Serie stark auseinander. So sind derzeit 59 Prozent aller Bewertungen positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Zum Vergleich: Die Dahmer-Ausgabe erreichte 2022 noch einen Wert von 82 Prozent Zufriedenheit.