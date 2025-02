Netflix schlägt zu: Knackiges Action-Spiel erhält eigenen Film

Keine 3 Jahre nach dem Release erhält das beliebte Prügel-Spiel Sifu einen eigenen Film bei Netflix. Produziert wird der kommende Action-Kracher vom John-Wick-Regisseur Chad Stahelski.

Netflix spendiert Sifu einen eigenen Film

Wer Videospiele und klassische Martial-Arts-Streifen aus Fernost liebt, der hat vermutlich von Sifu gehört. Das kleine Spiel hat sich seit seiner Veröffentlichung im Mai 2022 zu einem echten Hit entwickelt. Und nachdem Sifu bereits einen Auftritt in der Amazon-Prime-Serie Secret Level hatte, folgt nun der eigene Film bei Netflix (Quelle: Deadline).

Produziert wird der Sifu-Film dabei von John-Wick-Regisseur Chad Stahelski. Das soll sicherstellen, dass das Ergebnis auch richtig knallt, denn Sifu ist ein simples, aber unbarmherziges Spiel (auf Steam ansehen).

Als namenloser Mann nimmt man als Spieler Rache an den Mördern seines Meisters. Dafür prügelt man sich durch diverse Level und setzt nicht nur auf furiose Kampfkünste, sondern auch auf eine übernatürliche Mechanik. Stirbt der Spieler, wird er nämlich direkt wiederbelebt. Dafür opfert er aber seine Lebenszeit, so wird man zwar älter, aber auch kampferfahrener.

Inwiefern der Film diese Gameplay-Mechanik umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Denn inhaltlich ist Sifu bewusst einfach gehalten. Aber das war bei John Wick ja nicht anders.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Videospiel ansehen:

Sifu: Offizieller Launch-Trailer

Netflix baut sein Gaming-Imperium weiter aus

Generell hält sich Netflix mit Informationen zur geplanten Verfilmung noch bedeckt. Über eine mögliche Besetzung oder einen Veröffentlichungstermin lässt sich also nur spekulieren.

Sifu ist bei Netflix aber in guter Gesellschaft. Der Streaming-Gigant hat in der Vergangenheit bereits einige Videospiele in Serien- und Filmform veröffentlicht. Darunter Castlevania, Tomb Raider, The Witcher und Cyberpunk 2077. In Zukunft soll auch noch eine Splinter-Cell-Verfilmung folgen.

Nicht jede Netflix-Serie ist eure Zeit wert:

