Netflix sichert sich beliebten Kinofilm – im Januar lohnt sich das Abo wieder

Das neue Jahr beginnt für Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix mit einem echten Kracher. Im Januar läuft beim erfolgreichsten Streaming-Dienst nämlich mit „Bad Boys: Ride or Die“ ein echter Blockbuster aus dem Jahr 2024. Einen ersten Vorgeschmack auf den vierten Film der erfolgreichen Action-Reihe gibt es bereits im obigen Trailer.

Kinohit „Bad Boys: Ride or Die“ ab 5. Januar schon auf Netflix

Michael Bays „Bad Boys – Harte Jungs“ kam vor fast 30 Jahren in die Kinos, es folgte eine Fortsetzung im Jahr 2003 und ein weiterer Film vor vier Jahren. Mit „Bad Boys for Life“ konnten die Hauptdarsteller Will Smith als Detective Michael „Mike“ Lowrey und Martin Lawrence als Detective Marcus Burnett an ihre Erfolge von damals anknüpfen. Kaum verwunderlich, dass im Juni nun der vierte Film der Reihe erschien und dann auch noch über 400 Millionen US-Dollar einspielte.

Ein halbes Jahr später sichert sich jetzt Netflix den Film und zeigt „Bad Boys: Ride or Die“ ab dem 5. Januar 2025 (bei Netflix ansehen). Aktuell muss man auf den gängigen Plattformen für den beliebten Kinofilm noch extra für Miete oder Kauf zahlen (bei Amazon ansehen). Wer ein Netflix-Abo hat, kann sich diese Ausgaben also bald sparen. Allein für den Film könnte sich ein Abo wieder lohnen, doch Netflix hat ja noch mehr zu bieten. Beispielsweise die zweite Staffel von „Squid Game“, die noch in diesem Jahr zu Weihnachten startet.

Zur Story wollen wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten, die offizielle Umschreibung bei Netflix muss genügen: „Als ihrem verstorbenen Captain Korruption vorgeworfen wird, beschließen die Polizisten Mike und Marcus, auf eigene Faust eine Verschwörung aufzudecken.“

Wieder vereint – Martin Lawrence und Will Smith in Bad Boys: Ride or Die. (© IMAGO/Supplied by LMK )

Belgisches Regie-Duo liefert erneut ab

Regie führten übrigens wieder die beiden belgischen Filmemacher Adil El Arbi und Bilall Fallah. Diese konnten mit ihrem Können bereits vor vier Jahren mit „Bad Boys for Life“ das Publikum und die Kritiker für sich gewinnen. Gelang dies auch mit dem Nachfolger?

Eine IMDb-Bewertung von 6,5 Punkten verspricht grundsolide Action-Unterhaltung. Etwas differenzierter zeigt sich das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes. Eine eher knappe Mehrheit von 65 Prozent der Profi-Kritiker empfindet den Film als sehenswert. Die Zuschauer sind da schon eindeutiger mit ihrem Votum – 97 Prozent können wohl eher nicht irren. Kurzum: Gönnt euch den spaßigen Action-Kracher auf Netflix, solltet ihr ihn im Kino verpasst haben.

Muss man gesehen haben:

