Netflix & Spotify schließen sich zusammen: Das erwartet euch bei der Streaming-Kooperation

Mit Spotify und Netflix bahnt sich eine Kooperation der derzeit mächtigsten Streaming-Dienste in den Bereichen Musik beziehungsweise Filme und Serien an. Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen den beiden Diensten aussehen?

Geplante Inhalte: Das bringt die Kooperation wirklich

Ab 2026 öffnet Netflix seine Plattform für eine völlig neue Inhaltssparte: Video-Podcasts von Spotify. Damit setzen die beiden Unternehmen ein deutliches Zeichen in Richtung YouTube und starten ein Experiment, das die Streaming-Landschaft verändern könnte. Zum Start sollen 16 Video-Podcasts verfügbar sein, die vor allem amerikanische Zuschauer ansprechen. Mehr als die Hälfte dreht sich um Sport – von The Bill Simmons Podcast bis The Ringer NBA Show. Dazu kommen Formate aus den Bereichen Lifestyle, Kultur und True Crime wie Recipe Club, Dissect oder Serial Killers. Die Integration startet in den USA, weitere Länder sollen folgen.

Langfristig planen beide Konzerne, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Denkbar sind gemeinsame Produktionen, exklusive Inhalte oder Serien, die über beide Plattformen hinweg vernetzt sind. Noch ist unklar, wie die Integration technisch aussehen wird – ob als eigenständige Podcast-Sektion oder als eingebettete Kategorie im Netflix-Menü. Das könnte die Kooperation auch bringen:

„Building The Band“ : Musik-Casting-Show, moderiert von AJ McLean (Backstreet Boys). Die Show läuft seit Juli 2025 bei Netflix, zunächst als On-Demand-Format – Live-Finalshows sind in Zukunft angedacht.

: Musik-Casting-Show, moderiert von AJ McLean (Backstreet Boys). Die Show läuft seit Juli 2025 bei Netflix, zunächst als On-Demand-Format – Live-Finalshows sind in Zukunft angedacht. Neuauflage von „Star Search“ : Neue Musik-zentrierte Shows: Eine Wiederauflage von „Star Search“ aus den 80er-Jahren ist etwa angedacht. In Deutschland gab es das Format 2003 und 2004 bei Sat.1, aus der US-Vorlage sind unter anderem Britney Spears, Christina Aguilera oder Usher hervorgegangen (Quelle: UFA).

: Neue Musik-zentrierte Shows: Eine Wiederauflage von „Star Search“ aus den 80er-Jahren ist etwa angedacht. In Deutschland gab es das Format 2003 und 2004 bei Sat.1, aus der US-Vorlage sind unter anderem Britney Spears, Christina Aguilera oder Usher hervorgegangen (Quelle: UFA). Promi-Interviews & Hintergrundformate : Gemeinsam mit „The Daily Beast“ produziert Spotify Interviews und Hintergrundgeschichten zu Netflix-Produktionen – bereits als Podcast abrufbar.

: Gemeinsam mit „The Daily Beast“ produziert Spotify Interviews und Hintergrundgeschichten zu Netflix-Produktionen – bereits als Podcast abrufbar. Musik-Award-Shows und Live-Konzerte : Für 2026 geplant, sowohl als Videostream auf Netflix als auch mit begleitenden Playlists bei Spotify.

: Für 2026 geplant, sowohl als Videostream auf Netflix als auch mit begleitenden Playlists bei Spotify. Live-Nachrichten ohne politische Inhalte und Promi-Interviews in Zusammenarbeit mit „The Daily Beast“ (zum Podcast bei Spotify).

„Building the Band“ im Stream Streaming-Start: 09.07.2025

Genre: TV Sendung

FSK: Ab 6 Jahren

1 Staffel

Spotify und Netflix im Bundle?

Eine der spannendsten Fragen für viele Nutzer*innen: Kommt ein gemeinsames Abo-Bundle von Netflix und Spotify? Noch gibt es keine offizielle Preisstruktur, aber laut Wall Street Journal sind Bundle-Angebote Teil der Verhandlungen. Ziel: Nutzer sollen beide Dienste vergünstigt gemeinsam buchen können – ähnlich wie das bekannte Netflix-Bundle mit Waipu.TV. Für Nutzer könnte sich jedoch bald eine spannende neue Art des Streamings eröffnen: Wer bisher zwischen Musik, Video und Podcasting hin- und herwechselte, bekommt künftig alles an einem Ort.

Netflix könnte durch den Ausbau des Musik-Angebots zusätzlich sein Live-Portfolio stärken. Schon jetzt wurden einige Sport-Events wie der Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson dort live übertragen. Seit Anfang des Jahres zeigt Netflix auch die Wrestling-Shows der WWE, allerdings noch nicht in Deutschland.

Für beide Seiten ein kluger Schritt Durch neue Eventformate ließen sich mehr Werbeeinnahmen erzielen und jüngere Zielgruppen gewinnen. Spotify würde hingegen durch den Einstieg in Bewegtbildformate profitieren. Videos mit Musik-Fokus, Interviews und Live-Events würden das bestehende Audio-Streaming-Angebot ergänzen. Durch die Kooperation könnten sich für Interessenten auch Bundle-Pakete ergeben, bei denen man den Zugang zu beiden Streaming-Diensten günstiger erhält. Schon jetzt ist Netflix etwa rechnerisch günstiger erhältlich, wenn man das Bundle mit Waipu.TV bucht. Martin Maciej

