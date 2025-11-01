Netflix-Trick: Wer diese kleine Einstellung ändert, der verbessert sein Film-Erlebnis um 100 Prozent

Guter Sound ist es essenziell für das Filmerlebnis. Leider sorgt eine Standardeinstellung bei Netflix dafür, dass viele Filmfans eine schlechte Abmischung erhalten. Dabei lässt sich dieser nervige Umstand mit wenigen Klicks sofort ändern.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Gibt es bei Filmen und Serien etwas Nervigeres als schlechten Sound? Ich meine damit Szenen, wo dank einer schlechten Abmischung Stimmen kaum zu verstehen sind, weil die Musik oder Effekte die Dialoge überlappen. Bei Netflix kann das durchaus mal öfter vorkommen und das hat einen trivialen Grund.

So ändert ihr bei Netflix die Sound-Einstellungen

Netflix spielt Filme und Serien auf euren TV-Geräten nämlich standardmäßig mit 5.1 Sound aus – gemeint sind damit fünf Lautsprecher und ein Subwoofer. Das bedeutet, dass Netflix automatisch davon ausgeht, dass ihr ein solches Soundsystem bei euch Zuhause habt. Ist das allerdings nicht der Fall, dann kommt es unter Umständen zu der bereits erwähnten schlechten Abmischung und Stimmen, Soundtrack und Effekte überlagern sich womöglich gegenseitig.

In der Audio-Auswahl einfach von Deutsch (5.1) auf Deutsch wechseln. (© GIGA)

Das könnt ihr aber ganz leicht korrigieren. Dafür müsst ihr nach dem Starten eines Films einfach das Menü aufrufen und den Sound von Deutsch (5.1) auf Deutsch ändern. Ihr werdet feststellen, dass Stimmen jetzt sehr viel klarer sind.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem günstigen Soundsystem seid:

Dieser Netflix-Trick ist ein Segen für eure Ohren

Natürlich hängt das Ergebnis stark vom jeweiligen Film ab. Bei einem Actionfilm, wo es ständig rummst und kracht, während parallel ein heroischer Score dröhnt, sind die Sound-Verhältnisse natürlich ganz andere als bei einem ruhigen Drama, wo die Musik nur dezent eingespielt wird. Es ist also nicht immer notwendig, den Sound anzupassen.

Zumal jeder Mensch auch unterschiedlich empfindlich ist und ich selbst Freunde habe, die das zum Beispiel gar nicht stört. Mich hingegen hat es immer genervt, wenn der Sound unausgewogen klingt, weil ich mich dadurch schwerer auf den Film konzentrieren kann.

Solltet ihr also wie ich sein und bei Netflix mal das Gefühl haben, dass die Stimmen im Film viel zu leise sind, dann denkt an diesen kleinen, aber feinen Trick in den Einstellungen.

